Strenja Linić pozvala Plenkovića da ispuni svoju dužnost i smjeni ministra Kujundžića

Predsjednica Saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Saborska zastupnica Mosta Ines Strenja Linić zbog tragične smrti mladića u Zaprešiću koji nije dobio pravodobnu Hitnu medicinsku pomoć zatražiti će izvanredni stručni nadzor Hrvatske liječničke komore (HLK), a premijera Andreja Plenkovića pozvala je da smjeni ministra zdravstva Milana Kujundžića, priopćeno je u utorak iz Mosta

'Odmah po dovršetku toga dokumenta sazvali smo tematsku sjednicu u Hrvatskom saboru na ovu temu, no nažalost dolazi druga zdravstvena administracija i on odlazi u ladicu. Potom su uslijedile i tematske sjednice na temu odlaska liječnika, a potom i nedostatka medicinskih sestara, te potrebi rješavanja njihovog dvojnog statusa što je bilo direktno vezano i uz rješavanje pitanja hitne bolničke i izvanbolničke medicinske pomoći. Sve je ostalo bez odjeka zdravstvene administracije jer oni imaju svoju agendu. No, bez rješenja ljudskih resursa u Hrvatskoj, ne možemo pronaći rješenje za naše zdravstvo', istaknula je Strenja Linić.

Dodala je i kako treba naglasiti i odgovornost čelnih ljudi Zagrebačke županije za provođenje Hitne medicinske pomoći na svom području, koji od 2016. nisu zatražili povećanje broja T1 timova.

Među pitanjima koja, kako ističe, nisu našla prostora u prijedlogu novog zakona o zdravstvenoj zaštiti je i pitanje hitne helikopterske službe, pitanje pružanja medicinske skrbi u ruralnim područjima i na otocima, ukidanje obveznog staža za mlade liječnike.

'Odgovore na ova pitanja po svemu sudeći nećemo dočekati za ovog mandata, ali uporno ćemo ih tražiti', zaključila je Strenja Linić.