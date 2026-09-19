vozač bio pijan

Stravičan sudar kod Požege, ozlijeđena trudnica: 'Zvučao kao da je eksplodirala bomba'

M. Šu.

19.09.2026 u 22:00

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Teška prometna nesreća dogodila se oko 20.30 sati u Marindvoru kod Požege, gdje su se izravno sudarila dva osobna automobila. Prema prvim informacijama s terena, ozlijeđena je žena u poodmakloj trudnoći, dok je vozač koji je navodno skrivio nesreću bio u vidno alkoholiziranom stanju

U Marindvoru kod Požege u večernjim satima dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, javlja 034 portal.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, došlo je do izravnog sudara, a ozlijeđena je žena koja je u poodmakloj trudnoći.

Vozač za kojeg se navodi da je izazvao nesreću bio je u vidno alkoholiziranom stanju. Točne okolnosti nesreće tek treba utvrditi policijskim očevidom.

‘Čulo se kao da je eksplodirala bomba’

Silina sudara uznemirila je stanovnike obližnjih kuća.

‘Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba’, ispričali su mještani, koji su nakon sudara izašli iz svojih domova i zatekli prizor nesreće.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Hitne medicinske pomoći, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege i policija.

Više informacija o stanju ozlijeđene žene, kao i svim okolnostima nesreće, trebalo bi biti poznato nakon završetka očevida.

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