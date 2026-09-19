Isplivali novi detalji tragedije kod Vinkovaca: Pilot nije imao dozvolu za letjelicu

Mile G. poletio je s malog sportskog aerodroma Sopot, koji je u vlasništvu vinkovačkog Aerokluba Vrabac Sopot. Na uzletnoj stazi tada je bilo nekoliko ljudi koji su vidjeli polijetanje, ali i kasniji pad letjelice.

Prema informacijama 24sata iz izvora upoznatog sa slučajem, poginulom Osječaninu letenje je godinama bilo velika strast te je bio član osječkog aerokluba. Imao je položene ispite za letenje Cessnama, kojima je povremeno i letio, a prije dvije godine kupio je motornu jedrilicu koju je držao u Aeroklubu Osijek.

Kobnog dana navodno je došao na aerodrom Sopot kako bi pogledao ultralaku jednosjednu letjelicu koju je razmatrao kupiti.