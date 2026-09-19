Isplivali novi detalji tragedije kod Vinkovaca: Pilot nije imao dozvolu za letjelicu

Istraga pada male letjelice kod Vinkovaca, u kojem je u petak ujutro poginuo 64-godišnji Osječanin Mile G., još nije završena. U međuvremenu pojavile su se nove, zasad neslužbene informacije prema kojima letjelica navodno nije imala važeću registraciju, a poginuli pilot nije imao potrebnu dozvolu za upravljanje tim tipom ultralake letjelice
Mile G. poletio je s malog sportskog aerodroma Sopot, koji je u vlasništvu vinkovačkog Aerokluba Vrabac Sopot. Na uzletnoj stazi tada je bilo nekoliko ljudi koji su vidjeli polijetanje, ali i kasniji pad letjelice.
Prema informacijama 24sata iz izvora upoznatog sa slučajem, poginulom Osječaninu letenje je godinama bilo velika strast te je bio član osječkog aerokluba. Imao je položene ispite za letenje Cessnama, kojima je povremeno i letio, a prije dvije godine kupio je motornu jedrilicu koju je držao u Aeroklubu Osijek.
Kobnog dana navodno je došao na aerodrom Sopot kako bi pogledao ultralaku jednosjednu letjelicu koju je razmatrao kupiti.
Izvor: Letjelica nije imala važeću registraciju
Izvor 24sata tvrdi da letjelica nije imala važeću registraciju te da Mile G. nije imao potrebnu dozvolu za upravljanje tim tipom ultralake letjelice.
'No iz nekog razloga htio je pokušati letjeti, a to mu je na Sopotu netko i dozvolio', rekao je izvor.
Prema njegovim tvrdnjama, pilot je nakon polijetanja napravio jedan krug iznad kukuruzišta. Tijekom drugog kruga, prilikom okretanja, letjelica je pala. Izvor pretpostavlja da je moglo doći do gubitka uzgona, no službeni uzrok nesreće tek treba utvrditi istraga.
Čekaju se rezultati istrage
Sugovornik 24sata navodi i da su za upravljanje ultralakim letjelicama potrebni odgovarajuće znanje i dozvole te da se takvi letovi obavljaju na vlastitu odgovornost.
Očevid na mjestu nesreće je završen. Hitne službe nakon pada pokušale su reanimirati teško ozlijeđenog pilota, ali ga nisu uspjele spasiti. Sada se čekaju rezultati istrage koji bi trebali rasvijetliti točan uzrok pada, ali i okolnosti pod kojima je let obavljen.