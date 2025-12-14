bili na maturalcu

Strašna tragedija u Kolumbiji: Autobus pun učenika pao u provaliju, najmanje 12 mrtvih

I.V./Hina

14.12.2025 u 21:48

Autobus u Kolumbiji pao u provaliju
Autobus u Kolumbiji pao u provaliju Izvor: X / Autor: X
Bionic
Reading

Autobus koji je prevozio učenike na maturalnom izletu survao se u provaliju duboku 80 metara u Kolumbiji

"Više od dvanaest ljudi" izgubilo je život, prema riječima guvernera regije Antioquia na sjeverozapadu južnoameričke zemlje. Oko 20 ljudi je ozlijeđeno.

Ne navodeći izvore, mediji su izvijestili o najmanje 16 poginulih.

Učenici 11. i završnog razreda vraćali su se s boravka na plaži na karipskoj obali u Bello u blizini Medellína kada se dogodila nesreća.

vezane vijesti

Prema medijskim izvješćima, u autobusu koji je pao u provaliju u ruralnom području nedaleko od Segovije bilo je četrdesetak putnika.

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Prema službenim informacijama, većina ih ima između 16 i 18 godina.

"Danas je tužan dan za Antioquiu", rekao je guverner.

Nacionalna agencija za sigurnost prometa istražuje što je dovelo do nesreće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izolirani slučaj

izolirani slučaj

Ministrica Hrstić o 'zataškavanju' slučaja gube: Sve je odrađeno po pravilima struke
ključni sastanci

ključni sastanci

Zelenski i Witkoff sjeli za stol, Rusi: Ne očekujemo ništa dobro
skladište spara

skladište spara

Veliki požar u Ljubljani lokaliziran, na terenu gotovo 400 vatrogasaca

najpopularnije

Još vijesti