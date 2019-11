Štrajk hrvatskih učitelja i nastavnika zainteresirao The New York Times

The New York Times prenosi agenciju Associated Press koja piše da su hrvatski učitelji u utorak odlučili proširiti štrajk u kojem traže veće plaće na sve škole u državi

Štrajk koji je počeo prošli mjesec održavao se djelomično, tako da se nastava obustavljala svaki dan u drugim dijelovima zemlje. U utorak su sindikati poručili da kreću u štrajk širom zemlje i da planiraju izaći na ulice, piše New York Times.