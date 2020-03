Strah, gomilanje zaliha: Koje su emocije proradile u pandemiji i zašto se pojavila jedna posebna vrsta gađenja?

Hrvatske institucije su profesionalno pristupile krizi, Hrvati su poslušniji od Francuza, ali ne i od Kineza, a gomilanje toalet papira je nova pojava u krizi, dio su tvrdnji koje je u intervju o aktualnoj pandemiji izrekao Hini psiholog Domagoj Švegar, docent na Sveučilištu u Rijeci.

Naš uobičajen način života zaustavio se preko noći. Otkazane su svadbe, rođendani, svakodnevna druženja, odlasci u školu, frizeru, na trening. Više se ne može čak ni izaći iz grada, a to je posljedica nametnutih mjera, ali ujedno i jakog socijalnog pritiska na one pojedince koji nisu skloni pridržavati se tih pravila. Različiti ljudi na različit način podnose izolaciju, ovisno o karakteristikama ličnosti. Mnogi su bili oduševljeni gledajući Talijane kako su tijekom karantene izašli na balkone i bodrili se pjesmom.

Kakva je uloga straha, i kako se s njime nositi? Koja je još emocija osim straha važna u ovim okolnostima?

Strah je emocija koja ima funkciju da nas zaštiti, a aktivira se u situacijama kad se u okolini pojavi prijetnja našem zdravlju i sigurnosti. Kao i druge emocije, strah je adaptivan, a karakterizira ga širenje očiju, čime se povećava vidni kut i vjerojatnost uočavanja prijetnje, otvaranje usta da bi mogli što brže udahnuti što veću količinu kisika, neophodnog za ubrzavanje srčanog ritma, što nas priprema za napad ili bijeg.

Sve to povećava vjerojatnost preživljavanja u slučaju opasnosti poput rata, kada civili moraju čim brže potrčati u sklonište, međutim u situaciji virusne pandemije, takva fiziološka priprema nije adaptivna, već je čak i kontraproduktivna. Na primjer, ako smo u okruženju ljudi koji su potencijalni izvor zaraze, definitivno nam širom otvorene oči i usta ne povećavaju vjerojatnost da ostanemo zdravi, pogotovo ako netko od tih ljudi zakašlje ili kihne. Dakle, naš obrambeni mehanizam straha u ovakvim situacijama baš i ne funkcionira, a to znači da nemamo kontrolu, što je vrlo važna činjenica sa psihološkog aspekta.

Gdje su tu mediji?

Jačanju straha pridonosi cjelodnevna izloženost informacijama o koronavirusu, posebno video materijalu o osobama koje boluju od koronavirusa, putem medija i društvenih mreža. Ona povećava osjećaj straha zbog čega ljudi još više čitaju i slušaju o novostima vezanim za koronavirus, što stvara začarani krug straha iz kojeg je teško pobjeći. Najgore je to što strahu pridonosi i ljudska slaba sposobnost nošenja s neizvjesnim i nepredvidljivim situacijama, a korona virus je upravo to – nešto vrlo nepoznato i nepredvidivo. Osim toga, reakcije drugih ljudi u našem okruženju, koji se također boje, također interpretiramo kao veliku opasnost. To još dodatno povećava strah i dovodi do nerazumnih, nedjelotvornih i ponekad bezobzirnih pokušaja da se opasnost izbjegne, poput ekstremnog gomilanja namirnica.

Spomenuli ste zalihe u kućama. Zašto ih gomilaju?

Gomilanje je prirodni ljudski odgovor na postojeću ili moguću nestašicu i potaknuto je nastojanjima ljudi da minimaliziraju nadolazeći rizik. Takvo je ponašanje emocionalno, a ne racionalno. Vođeno je strahom, panikom i anksioznošću. Češće se i u izraženijoj mjeri javlja upravo kod onih ljudi koji se teže nose s nesigurnošću i stresom, a koji su trenutno prisutni. Takvo se ponašanje širi i promatranjem drugih. Ono će dovesti do dodatnog straha od nestašice, a zbog toga će se sve veći broj kućanstava odlučiti na takve pothvate. Zauzvrat, gomilanje zaliha dovodi do osjećaja kontrole i barem trenutačnog olakšanja, čime pomaže umanjiti strah i anksioznost koju osjećamo.