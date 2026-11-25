Dvije vage, novac i više od pola litre tekućeg GBL-a. Ove ga je godine zaplijenjeno već više od litre, slično kao i protekle tri, javljaju iz MUP-a. Legalno se koristi kao otapalo, primjerice za čišćenje felgi, no u tijelu se u nekoliko minuta pretvara u ilegalnu drogu GHB.

"Prvi korak je bila sumnja zagrebačke policije, a onda je uslijedila pretraga stana u kojem neprijavljeno borave dvojica muškaraca u zrelim godinama, starosti 43 i 41 godinu. Ulaskom u prostor smo potvrdili početnu sumnju", otkrila je za RTL Danas glasnogovornica zagrebačke policije Marija Goatti.

Amfetamin, ketamin, kokain, MDMA i GBL . Sve na jednoj adresi - na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje ih je našla policija.

"Osoba postane otkočena, lakše ulazi u komunikaciju, seksualne odnose, a kako kratko djeluje u organizmu, onda dolazi do akumulirajućeg efekta koji dovodi do depresije disanja, do komatoznog stanja i smrtnog ishoda. Vrlo brzo izlazi iz organizma i zato ga je teško utvrditi", pojašnjava pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u Klinici za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić.

Tekućina je to bez boje i mirisa a kako izazova jaku omamljenost, često se povezuje sa seksualnim napadima. Izaziva i snažnu ovisnost. Zbog GHB-a i GBL-a lani se liječilo devetero ljudi, godinu prije dvanaestero, a 2023. četrnaestero.

"Te brojke nisu velike, međutim ono što vidimo je da je sve više onih koji osim neke glavne droge kao što je kokain i speed istodobno uzimaju i GHB, a interakcija tih droga povećava šansu za smrtnim ishodom koji smo proteklih godina viđali", dodaje Ćelić.

Balkanski narkokartel

A prema podacima Europske agencije, koje je ministar Davor Božinović iznio na europskoj konferenciji o drogama, u posljednjih godinu dana svaki stoti Europljanin je kušao kokain. Glavni opskrbljivači su s Balkana.

"Taj takozvani balkanski kartel je odgovoran za nekih 50 posto ukupnog kokaina koji dolazi na europska tržišta", tvrdi Božinović.

"Hrvatska kontinuirano ima ključnu ulogu u zajedničkim naporima usmjerenima na stvaranje pritiska na kriminalne mreže koje pokreću trgovinu kokainom", rekao je zamjenik izvršnog direktora Europola Jean-Philippe Lecouffe.

Lani je policija u Hrvatskoj zabilježila rekordnih gotovo 12 tisuća zapljena droga, a uhićeni dvojac s Trešnjevke završio je s kaznenom prijavom.