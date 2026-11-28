Nesreća se dogodila u petak oko 16,45 sati u Samoboru u Ulici Ludvić, 950 metara sjeverozapadno od raskrižja s Ulicom Gornji Kraj.

Zasad je utvrđeno da je došlo do naleta nepoznatog vozila kojim je upravljao nepoznati vozač na pješaka, pri čemu je pješak smrtno stradao.

>>> Teška prometna nesreća u Samoboru, poginuo pješak <<<

Nepoznati vozač se nakon prometne nesreće vozilom udaljio s mjesta događaja. Zbog očevida, promet Ulicom Ludvić bio je obustavljen.

Kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, policija poziva svjedoke da joj se jave na brojeve telefona 01/3361-555, 01/6530-870 ili 192.