Gust snijeg počeo je padati u Zagrebu, dok je za Velebitski kanal upaljeno crveno upozorenje. Zbog vremenskih uvjeta HAK upozorava vozače na oprez

Zagreb je jutro dočekao u maglovitom, ali i snježnom raspoloženju. Tijekom noći i jutra, snijeg je povremeno padao, no nešto prije osam sati nad metropolu se spustila gusta snježna zavjesa. Slaže se to s prognozom DHMZ-a koja kazuje da će danas u unutrašnjosti biti oblačno, mjestimice uz susnježicu i snijeg, dok je na istoku moguća i kiša.

Na Jadranu djelomice, prema sjeveru i pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jaka, na udare mjestimice olujna bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, zbog čega je upaljeno crveno upozorenje za Velebitski kanal. Narančasto upozorenje je na snazi u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Oprezno u prometu Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 3 °C. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 9 i 14 °C, prognozirao je DHMZ.