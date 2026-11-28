Gust snijeg počeo je padati u Zagrebu, dok je za Velebitski kanal upaljeno crveno upozorenje. Zbog vremenskih uvjeta HAK upozorava vozače na oprez
Zagreb je jutro dočekao u maglovitom, ali i snježnom raspoloženju. Tijekom noći i jutra, snijeg je povremeno padao, no nešto prije osam sati nad metropolu se spustila gusta snježna zavjesa.
Slaže se to s prognozom DHMZ-a koja kazuje da će danas u unutrašnjosti biti oblačno, mjestimice uz susnježicu i snijeg, dok je na istoku moguća i kiša.
Na Jadranu djelomice, prema sjeveru i pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jaka, na udare mjestimice olujna bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, zbog čega je upaljeno crveno upozorenje za Velebitski kanal. Narančasto upozorenje je na snazi u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji.
Oprezno u prometu
Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 3 °C. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 9 i 14 °C, prognozirao je DHMZ.
"Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima magle. Zbog jakog vjetra vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Vozačima savjetujemo da zbog otežanih uvjeta za vožnju brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i na put ne kreću bez obavezne zimske opreme", priopćili su iz HAK-a.
Zbog vjetra za sav promet zatvorena je dionica Jadranske magistrale (DC8) Karlobag-Sveta Marija Magdalena, a samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državna cesta DC25 Brušane-Karlobag, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most (DC106).