Ostatak manjka Grad će pokrivati u 2028. i 2029. godini. Gradonačelnik Damir Lneniček rekao je da je manjak nastao jer su rasle cijene, a Grad ih ne može svake godine prenositi na građane. "Ne možemo mijenjati cijene svakih pola godine kao Telekom", rekao je Lneniček.

Uređenje perivoja uz dvorac Janković

Najviše novca, više od 3,6 milijuna eura, ide za održavanje cesta, javnih površina, rasvjete, zelenih površina i groblja. Za gradske vrtiće planirano je više od 2,86 milijuna eura, a za javnu vatrogasnu postrojbu 1,34 milijuna eura.