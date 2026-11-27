Gradsko vijeće Daruvara u petak je većinom glasova usvojilo proračun za 2027. s prihodima od 16,05 milijuna eura i rashodima od 15,34 milijuna eura, a razlikom od oko 700.000 eura pokrivat će se manjak iz prethodnog razdoblja
Ostatak manjka Grad će pokrivati u 2028. i 2029. godini. Gradonačelnik Damir Lneniček rekao je da je manjak nastao jer su rasle cijene, a Grad ih ne može svake godine prenositi na građane. "Ne možemo mijenjati cijene svakih pola godine kao Telekom", rekao je Lneniček.
Uređenje perivoja uz dvorac Janković
Najviše novca, više od 3,6 milijuna eura, ide za održavanje cesta, javnih površina, rasvjete, zelenih površina i groblja. Za gradske vrtiće planirano je više od 2,86 milijuna eura, a za javnu vatrogasnu postrojbu 1,34 milijuna eura.
Najvažniji gradski projekt iduće godine je uređenje perivoja uz dvorac Janković, na gotovo 28.000 četvornih metara. Obnovit će se staze, stepeništa i opločenje, a posadit će se 101 stablo i gotovo 3700 grmova. Ugovor s izvođačem trebao bi se potpisati početkom godine.
Za uređenje unutrašnjosti dvorane Sokol planirano je 350.000 eura.
Dom za starije i nemoćne dobit će 300.000 eura, a umirovljenici s mirovinama do 600 eura i iduće godine dobit će uskrsnice i božićnice. Za stipendije učenicima i studentima izdvojeno je 70.000 eura, a za produženi boravak gotovo 140.000 eura.