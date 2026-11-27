Riječ je o zaraznoj bolesti koja zahvaća dišni, probavni i živčani sustav peradi, a prate je smanjena nesivost i visoka smrtnost. Njezina pojava može izazvati poremećaje na tržištu, otežati opskrbu potrošača jajima, piletinom i puretinom te utjecati na rast cijena tih proizvoda.

Provođenje strogih mjera

„Povećan broj izbijanja bolesti u Europi pokazuje da rizik unosa virusa u Hrvatsku postoji”, istaknuo je u priopćenju Vladimir Savić iz Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta.

Rizik od unosa virusa ovisi o gustoći peradarske proizvodnje, trgovinskim tokovima, migracijama divljih ptica te lokalnoj rasprostranjenosti bolesti. Većem su riziku izložene zemlje u kojima je posljednjih godina zabilježeno izbijanje bolesti.