Rasprava u Otvorenom: 'Može biti da Zapad namjerava napasti Srbiju'

Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar, rekao je kako se ovakva situacija na sjeveru Kosova mogla očekivati.

'Onoga trenutka kada su padale ostavke na sjeveru Kosova, bilo je jasno gdje to ide. Najgore od svega, kad postavite stvari u onome što su zahtjevi Beograda i Srba na sjeveru Kosova, to je tzv. zajednica srpskih općina. Kako je mislite napraviti, ako su svi dali ostavke? To vam govori koliko su istvoremeno nespremni na dogovore i sporazume', rekao je Avdagić. On je dodao kako je Kosovo uteg, ali istovremeno i džoker u rukavu Aleksandra Vučića kojim uvijek može zakomplicirati situaciju.