Umirovljenici prosvjedovali u Zagrebu: S ovom mirovinom ne možemo živjeti

Skup na kojem se okupilo oko 150 prosvjednika započeo je minutom šutnje, a organizatori poručuju, nastavit ćemo s ovakvim akcijama.

"Kad pogledate kako sad umirovljenici žive i koja je kupovna moć umirovljenika, Piletić ispada najgori ministar kojeg smo imali do sada. Prema tome, to je razlog da tražimo njegovu ostavku", poručila je Dragica Trumbetaš, organizatorica prosvjeda, izvještava Dnevnik.hr.