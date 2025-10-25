'hoćemo pravedno'

Umirovljenici prosvjedovali u Zagrebu: S ovom mirovinom ne možemo živjeti

V. B.

25.10.2025 u 18:26

Prosvjed umirovljenika
Prosvjed umirovljenika Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
U organizaciji stranke "Hoćemo pravedno" umirovljenici su na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu iznijeli svoje zahtjeve, među kojima su povećanje mirovine, pravovremena isplata inkluzivnog dodatka, ali i ostavka ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića

Skup na kojem se okupilo oko 150 prosvjednika započeo je minutom šutnje, a organizatori poručuju, nastavit ćemo s ovakvim akcijama.

"Kad pogledate kako sad umirovljenici žive i koja je kupovna moć umirovljenika, Piletić ispada najgori ministar kojeg smo imali do sada. Prema tome, to je razlog da tražimo njegovu ostavku", poručila je Dragica Trumbetaš, organizatorica prosvjeda, izvještava Dnevnik.hr.

Prosvjed umirovljenika Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ja sam ovdje jer ću i ja biti umirovljenica za 10 godina, možda manje ako me potjeraju, možda duže ako ću imati sreće. Ali ni ja neću imati prihoda", komentirala je prosvjednica Mirela Mikić Muha.

"S tom prosječnom mirovinom i s današnjim cijenama ne može živjeti nitko", dodala je prosvjednica Žana Grmšek.

Prosvjed umirovljenika Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

