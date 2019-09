Što je Vučić rekao kad su ga upitali za usporedbu hrvatske i srpske vojske?

View this post on Instagram

Predsednik Vučić prisustvuje danas združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem “BEGEJ 2019”, na kojoj učestvuje više od 900 pripadnika Vojske Srbije iz sastava Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i Specijalne brigade, koja se održava na pripremnom poligonu "Titel".