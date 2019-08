Što je uzrokovalo smrt dvoje ljudi na Skradinskom buku?

Još nema informacija o uzrocima nesreće na Skradinskom buku, gdje su jučer u rijeci pronađena tijela mlađe žene i muškarca. Istraga o okolnostima tragedije još je u tijeku, kao i identifikacija žrtava

Kako se ovakva nesreća može dogoditi objasnio je dr. Mirnes Selimović za HRT.

'Tijekom izrazito visokih temperatura dolazi do izrazitog pregrijavanja tijela i širenja krvnih žila. Naš organizam sam pokušava napraviti termoregulaciju te dolazi do pojačanog znojenja. Kada takav organizam uskoči u hladnu vodu rijeke dolazi do naglog sužavanja krvnih žila i posljedično do poremećaja srčanog ritma i može doći do srčanog udara. No što se točno dogodilo ovo dvoje ljudi koji su se jučer utopili reći će sudski patolog nakon obdukcije', objašnjava dr. Selimović.

Nesreća se dogodila na mjestu na kojem je kupanje dozvoljeno, ali na vlastitu odgovornost. No područje je pod neprestanim nadzorom. Takozvani čuvari sedrenih barijera - paze da kupači ne plivaju izvan ograde. Ipak, riječna je struja nepredvidljiva, a već koji metar ispod površine Krka je vrlo hladna. Zato treba biti oprezan. Sigurnost posjetitelja, uz očuvanje bioraznolikosti, prioritet je nacionalnog parka.

'Ukidanje mogućnosti kupanja jedna je od upravljačkih mjera o kojima se pomno razmišlja', izjavila je Katia Župan, glasnogovornica Nacionalnog parka Krka.

Za ljetnih gužvi dnevno na Skradinskom buku ima i do 13 tisuća. Nesreća je bilo i ranije. Lani je tragično na Krki stradao mladić kraj otoka Visovca, a godinu prije strani turist.