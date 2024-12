Što je u pozadini naglog obračuna bivših državnih odvjetnica i kakve veze s tim ima Turudić?

'U predmetu Agrokor nitko me ne može spriječiti, dužnost mi je da otkrijem kako je došlo do tog vještačenja. Sve se mora utvrditi', rekao je Turudić već prvog dana nakon što je preuzeo dužnost.

'Za rad po kaznenoj prijavi protiv Zlate Hrvoj Šipek nadležan je isključivo USKOK te će provesti izvide i utvrditi ima li elemenata za pokretanje formalne istrage. Turudić kao glavni državni odvjetnik nema formalne ovlasti u konkretnom predmetu osim što može obavljati nadzor, a nema sumnje da će to nastojati učiniti preko sebi bliskog novog ravnatelja USKOK-a', objasnio je za tportal jedan od vrlo upućenih pravosudnih izvora.

Turudić se dosad nije decidirano izjasnio hoće li se izuzeti iz bilo kakvog rada na ovom predmetu jer je upravo on donosio presudu oko spornog vještačenja u slučaju Agrokor, čime je izazvao i neke kontroverze.

Slučaj bez presedana

Dosad je poznato više slučajeva u kojima su se protiv državnih odvjetnika podnosile kaznene prijave, no to su uglavnom činile stranke nezadovoljne njihovim postupanjem. Ne pamti se da je to učinila tužiteljica, makar ona bila bivša, te da se na meti našla sama glavna državna odvjetnica.

Hrvoj Šipek se nakon primopredaje dužnosti Turudiću priprema na odlazak u mirovinu i upravo stoga podnošenje kaznene prijave protiv nje kod dijela sugovornika tumači se kao potez 's alternativnim motivima'. Točnije, kao alat - ili barem dobrodošlu priliku - za novi Turudićev obračun s Uredom europskog tužitelja u Hrvatskoj (EPPO).