Što je Putin ponudio Ukrajini? Na stolu neobičan prijedlog

'Prilično je teško vidjeti kakvo je stanje na terenu s obzirom na suvremene napadne sposobnosti', rekao je ruski predsjednik.

Putin je pritom upozorio da bi pregovori mogli potrajati , tvrdeći da je zbog suvremenih vojnih sposobnosti teško utvrditi tko doista kontrolira pojedina područja na bojištu.

Prijedlog je iznio tijekom sastanka s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom u Moskvi 12. studenoga, nakon dvodnevnih mirovnih pregovora o Ukrajini u Abu Dhabiju, koji nisu donijeli značajniji pomak prema prekidu rata, piše Kyiv Independent .

No njegova je ponuda popraćena tvrdnjama da ruske snage kontroliraju grad , što Kijev odlučno opovrgava.

'Jasno je zašto to žele u Kostjantinivki', rekao je Litvin.

No ukrajinska strana upozorava da bi Moskva takvu inicijativu mogla iskoristiti za vojne ciljeve . Savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin podsjetio je da je prethodna 'humanitarna misija' u Oliškim, prema tvrdnjama Kijeva, ruskim snagama poslužila za rotaciju vojnika i dopremanje dodatnog ljudstva pod krinkom privremenog prekida vatre.

Putin je predložio da se u Kostjantinivki organizira humanitarna operacija po uzoru na onu provedenu u Oleškom, gradu u Hersonskoj oblasti. Prema njegovim riječima, takva bi misija omogućila evakuaciju civila, a Rusiji bi trebalo pet dana da razminira područje u okolici Kostjantinivke .

Kostjantinivka je dio takozvanog utvrđenog pojasa u Donjeckoj oblasti, koji predstavlja jednu od glavnih prepreka ruskim nastojanjima da zauzme cijeli Donbas. U gradu se vode žestoke borbe, a sukobi su se proširili i na njegova urbana područja.

Putin je ustvrdio da ruske snage kontroliraju Kostjantinivku te da je Moskva spremna zaustaviti borbe kako bi se civilima omogućio odlazak. Prema njegovim navodima, u gradu je ostalo između 400 i 500 ljudi. Ukrajinski Glavni stožer, međutim, odbacuje ruske tvrdnje o zauzimanju grada i navodi da ukrajinske snage i dalje djeluju protiv ruskih pješačkih skupina koje se pokušavaju probiti na to područje.

Putin je poručio da bi, ako ukrajinske snage doista kontroliraju grad, i Kijev trebao poduzeti odgovarajuće korake, uključujući razminiranje. 'Osim toga, vidjet ćemo tko kontrolira to naselje', rekao je.

Putin odbacuje zapadne mirovne snage u Ukrajini

Sastanak s američkim izaslanicima pokazao je i da Moskva ne odustaje od svojih ključnih zahtjeva, piše Guardian. Putin je ponovno odbacio mogućnost raspoređivanja zapadnih vojnika u Ukrajini u sklopu eventualnog poslijeratnog mirovnog aranžmana. Takve bi snage, poručio je, Rusija smatrala 'legitimnom metom', a njihovo slanje značilo bi nastavak rata.

Riječ je o jednom od ključnih pitanja za Kijev, koji traži sigurnosna jamstva, uključujući i europsku ulogu u očuvanju mira nakon eventualnog dogovora.

Analiza Guardiana ocjenjuje da Putinove poruke ne upućuju na spremnost na kompromis. Ruski predsjednik, navodi se, ponovno je inzistirao na zadržavanju okupiranih ukrajinskih teritorija i protivljenju stranim mirovnim snagama, a istodobno nastavlja zagovarati šire razgovore o promjeni europske sigurnosne arhitekture i NATO-ova položaja nakon 1997. godine.

Guardianov stručnjak za Rusiju Pjotr Sauer ocijenio je da Moskva pokušava oživjeti zahtjeve koje je NATO-u iznijela još 2021. godine, uključujući maksimalističke uvjete o budućem proširenju Saveza i raspoređivanju njegovih snaga.

Pregovori bez proboja, dogovoren novi krug razmjene zarobljenika

U razgovorima u Moskvi sudjelovali su i Putinovi suradnici Jurij Ušakov, Kiril Dmitrijev i Vladimir Medinski, koji su predvodili rusko izaslanstvo na pregovorima u Abu Dhabiju.

Nakon sastanka s Putinom, Kushner i Witkoff trebali bi se u Dublinu sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izvijestiti ga o razgovorima. Kushner je novinarima rekao da postoje 'neke mogućnosti i prilike', ali nije iznio pojedinosti.

Prvi američki posredovani pregovori između Rusije i Ukrajine nakon višemjesečne stanke nisu rezultirali dogovorom o prekidu vatre ni mirovnim sporazumom. Ipak, postignut je dogovor o novoj razmjeni ratnih zarobljenika, potvrdio je Rustem Umerov, čelnik ukrajinskog izaslanstva. Razgovaralo se i o koracima prema širem mirovnom dogovoru te poslijeratnoj obnovi Ukrajine.

'Prvi korak – okončati rat i osigurati sigurnosna jamstva za Ukrajinu', napisao je Umerov na društvenoj mreži X.