Što je Putin ponudio Ukrajini? Na stolu neobičan prijedlog

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je američkim izaslanicima uspostavu zajedničke rusko-ukrajinske 'humanitarne misije' u gradu Kostjantinivki na istoku Ukrajine, uz obrazloženje da je potrebno razminirati područje i omogućiti evakuaciju civila
No njegova je ponuda popraćena tvrdnjama da ruske snage kontroliraju grad, što Kijev odlučno opovrgava.
Prijedlog je iznio tijekom sastanka s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom u Moskvi 12. studenoga, nakon dvodnevnih mirovnih pregovora o Ukrajini u Abu Dhabiju, koji nisu donijeli značajniji pomak prema prekidu rata, piše Kyiv Independent.
Putin je pritom upozorio da bi pregovori mogli potrajati, tvrdeći da je zbog suvremenih vojnih sposobnosti teško utvrditi tko doista kontrolira pojedina područja na bojištu.
'Prilično je teško vidjeti kakvo je stanje na terenu s obzirom na suvremene napadne sposobnosti', rekao je ruski predsjednik.
Kijev upozorava na moguću rusku vojnu korist
Putin je predložio da se u Kostjantinivki organizira humanitarna operacija po uzoru na onu provedenu u Oleškom, gradu u Hersonskoj oblasti. Prema njegovim riječima, takva bi misija omogućila evakuaciju civila, a Rusiji bi trebalo pet dana da razminira područje u okolici Kostjantinivke.
No ukrajinska strana upozorava da bi Moskva takvu inicijativu mogla iskoristiti za vojne ciljeve. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin podsjetio je da je prethodna 'humanitarna misija' u Oliškim, prema tvrdnjama Kijeva, ruskim snagama poslužila za rotaciju vojnika i dopremanje dodatnog ljudstva pod krinkom privremenog prekida vatre.
'Jasno je zašto to žele u Kostjantinivki', rekao je Litvin.
Kostjantinivka je dio takozvanog utvrđenog pojasa u Donjeckoj oblasti, koji predstavlja jednu od glavnih prepreka ruskim nastojanjima da zauzme cijeli Donbas. U gradu se vode žestoke borbe, a sukobi su se proširili i na njegova urbana područja.
Putin je ustvrdio da ruske snage kontroliraju Kostjantinivku te da je Moskva spremna zaustaviti borbe kako bi se civilima omogućio odlazak. Prema njegovim navodima, u gradu je ostalo između 400 i 500 ljudi. Ukrajinski Glavni stožer, međutim, odbacuje ruske tvrdnje o zauzimanju grada i navodi da ukrajinske snage i dalje djeluju protiv ruskih pješačkih skupina koje se pokušavaju probiti na to područje.
Putin je poručio da bi, ako ukrajinske snage doista kontroliraju grad, i Kijev trebao poduzeti odgovarajuće korake, uključujući razminiranje. 'Osim toga, vidjet ćemo tko kontrolira to naselje', rekao je.
Putin odbacuje zapadne mirovne snage u Ukrajini
Sastanak s američkim izaslanicima pokazao je i da Moskva ne odustaje od svojih ključnih zahtjeva, piše Guardian. Putin je ponovno odbacio mogućnost raspoređivanja zapadnih vojnika u Ukrajini u sklopu eventualnog poslijeratnog mirovnog aranžmana. Takve bi snage, poručio je, Rusija smatrala 'legitimnom metom', a njihovo slanje značilo bi nastavak rata.
Riječ je o jednom od ključnih pitanja za Kijev, koji traži sigurnosna jamstva, uključujući i europsku ulogu u očuvanju mira nakon eventualnog dogovora.
Analiza Guardiana ocjenjuje da Putinove poruke ne upućuju na spremnost na kompromis. Ruski predsjednik, navodi se, ponovno je inzistirao na zadržavanju okupiranih ukrajinskih teritorija i protivljenju stranim mirovnim snagama, a istodobno nastavlja zagovarati šire razgovore o promjeni europske sigurnosne arhitekture i NATO-ova položaja nakon 1997. godine.
Guardianov stručnjak za Rusiju Pjotr Sauer ocijenio je da Moskva pokušava oživjeti zahtjeve koje je NATO-u iznijela još 2021. godine, uključujući maksimalističke uvjete o budućem proširenju Saveza i raspoređivanju njegovih snaga.
Pregovori bez proboja, dogovoren novi krug razmjene zarobljenika
U razgovorima u Moskvi sudjelovali su i Putinovi suradnici Jurij Ušakov, Kiril Dmitrijev i Vladimir Medinski, koji su predvodili rusko izaslanstvo na pregovorima u Abu Dhabiju.
Nakon sastanka s Putinom, Kushner i Witkoff trebali bi se u Dublinu sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izvijestiti ga o razgovorima. Kushner je novinarima rekao da postoje 'neke mogućnosti i prilike', ali nije iznio pojedinosti.
Prvi američki posredovani pregovori između Rusije i Ukrajine nakon višemjesečne stanke nisu rezultirali dogovorom o prekidu vatre ni mirovnim sporazumom. Ipak, postignut je dogovor o novoj razmjeni ratnih zarobljenika, potvrdio je Rustem Umerov, čelnik ukrajinskog izaslanstva. Razgovaralo se i o koracima prema širem mirovnom dogovoru te poslijeratnoj obnovi Ukrajine.
'Prvi korak – okončati rat i osigurati sigurnosna jamstva za Ukrajinu', napisao je Umerov na društvenoj mreži X.