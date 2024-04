Što Hrvatska može očekivati od budućeg srpskog premijera? Evo što kažu upućeni

'Tužna kolona Krajišnika bez početka i kraja, u koju idu, polako, noseći svoje živote, jer sve ostalo su ostavili vojsci uništenja. Ovo je ta 'Oluja', to su sjećanja na taj zločin i ostat će, jer sve može proći i promijeniti se, ali te dane kolovoza '95. nikad nećemo zaboraviti. Seobe ima, nema smrti, napisao je veliki Miloš Crnjanski, ali zaborava ne smije biti dok Srba ima', napisao je Vučetić.

'Nikada neću moći razumjeti Srbe koji ljetuju u Hrvatskoj, pogotovo one koji su tamo kada se obilježava godišnjica Oluje. Ne mogu shvatiti Srbe koji su tada u Dalmaciji, Istri ili na otocima... Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuje gdje tko hoće, ali mora biti gadno i prilično neugodno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Hrvatskoj kad oni slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe', rekao je Vučević u kolovozu 2022. Godinu kasnije, dan uoči obljetnice Oluje, citirao je jednog od najpoznatijih srpskih i jugoslavenskih književnika.

Nekoliko mjeseci ranije Vučević je postao predsjednik SNS-a, zamijenivši na tom mjestu samog Vučića, koji se konačno odrekao stranačke funkcije i postao, tada i simbolično, predsjednik svih građana Srbije. Još ranije spekuliralo se da će upravo Vučević, bivši gradonačelnik Novog Sada s političkim pedigreom - njegov pokojni otac, nekadašnji radikal Zoran Vučević bio je predsjednik novosadske skupštine - postati idući srpski premijer. U isto vrijeme iz ureda gradonačelnika Vučevića opovrgnuli su tvrdnje hrvatskih medija da je on srpski nacionalist. On je, poručili su, samo veliki domoljub, 'čovjek širokog srca koji poštuje sve manjine i puno je pomogao hrvatskoj zajednici u Novom Sadu'.

Zamjenik predsjednika DSHV-a Goran Kaurić surađivao je s Vučevićem kao dužnosnik u pokrajinskoj vladi ispred hrvatske zajednice i član radne skupine koju su formirali Hrvatsko nacionalno vijeće i Novi Sad.

'U to doba hrvatska zajednica postigla je najveći pomak u Novom Sadu, kako oko spomenika i obilježja, tako i u pogledu kulturnih objekata od značenja za hrvatsku zajednicu. Moje iskustvo u suradnji s tadašnjim gradonačelnikom Vučevićem je odlično, baš kao i iskustvo cijele zajednice. Za vrijeme njegovog mandata hrvatska zajednica je prvi put dobila savjetnika novosadskog gradonačelnika iz redova DSHV-a, bila je to Ankica Jukić Mandić. Sve najbolje mogu reći kao predstavnik Hrvata o suradnji s gospodinom Vučevićem i siguran sam da će se to i nastaviti', kaže Kaurić.

Naglašava da se izvanredna suradnja nastavlja i s njegovim nasljednikom, gradonačelnikom Milanom Đurićem, kada su u pitanju Petrovaradin i Kuća bana Jelačića. Vučevićevu izjavu o ljetovanju Srba u Hrvatskoj nije ranije čuo.

Najbolja suradnja od 90-ih