Što čeka navijače u grčkim zatvorima? Odvjetnik i roditelji zabrinuti, oglasio se i veleposlanik

Još nije donesena odluka u koje će zatvore biti smješteni. 'Danas sam razgovarao s predsjednikom prvostupanjskog suda koji im je odredio pritvor i on tu informaciju nema', rekao je Sunko za RTL Danas .

'Moramo poštivati presumpciju nevinosti, ne možemo ulaziti u to je li netko kriv ili nije, o tome će se osigurati u sudskom postupku. Hrvatskim državljanima je bitno osigurati sigurnost. Da smrt grčkog državljanina ne eskalira još većim nasiljem po grčkim zatvorima', objasnio je Medak.

'Oni ukazuju na presumpciju nevinosti i ukazuju na to da im tamo neće biti osigurano pravo na pošteno suđenje koje naznačeno u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima', poručio je pravni savjetnik za Dnevnik Nove TV .

'Obratili su mi se roditelji hrvatskih državljana uhićenih u Ateni s obzirom na izjave njihovih odvjetnika koje su čuli putem medija. Izjave koje apeliraju na to da se hrvatske vlasti angažiraju oko ovog predmeta, imaju u vidu prvenstveno njihovu sigurnost u grčkim zatvorima', rekao je Mario Medak , pravni savjetnik 30-ak roditelja pritvorenih Bad Blue Boysa

Kaže da s 'grčke strane dobivaju neprestano uvjeravanje da će se na to paziti te da je njihova sigurnost zajamčena , no neće samo na tim inicijalnim uvjeravanjima stati, nego će pozorno pratiti situaciju'. 'Naše su neke intervencije dale rezultata, sinoć su neki od pritvorenih odvedeni liječniku, danas su od nas dobili neke zalihe lijekova i na tome ćemo nastaviti raditi', rekao je veleposlanik za RTL Danas .

Upitan hoće li navijači biti sigurni u zatvorima od osvete, odgovorio je: 'To je trenutno glavna briga, ne samo roditelja i obitelji, nego i hrvatske diplomacije i predstavnika našeg ministarstva pravosuđa. Osobno sam o tome sam razgovarao o tome s predsjednikom prvostupanjskog suda koji im je i odredio pritvor i imam zakazane još neke razgovore'.

'Moram istaknuti da su mi roditelji i članovi obitelji rekli da izražavaju sućut i žaljenje obitelji preminulog i da mole hrvatsku vlast da se uključe u ovaj postupak i da im se putem kolega osigura sigurnost, da ih se ne razdvaja, ne šalje okolo po grčkim zatvorima gdje bi bili smješteni u zatvorske jedinice s drugim zatvorenicima gdje može doći do eskalacije', napomenuo je.

'Neki su se čuli s obiteljima. Tu ima jako puno mladih osoba od 18 do 21 godinu kojima da se sudi u Hrvatskoj, sudilo bi se sukladno Zakonu o sudovima za mladež. Čini mi se da je u Grčkoj ta dob do 25. godine, oni bi u svakom slučaju trebali imati poseban tretman', kazao je Medak. 'Nažalost, dogodilo se da su izašla imena svih uhićenih s imenima roditelja s osobnim podacima, adresama, i tako nešto smatram neprimjerenim. Da se to dogodilo u Hrvatskoj bilo bi kaznenih postupaka', istaknuo je.