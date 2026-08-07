Što ako vam turisti spale apartman? Ovi koraci su ključni u naknadi štete

Nakon što su njemački turisti spalili apartman u Poreču, otkriveno je nekoliko načina kako iznajmljivači mogu barem pokušati nadoknaditi štetu

Iznajmljivač iz Poreča ostao je bez apartmana nakon što su ga spalili njemački turisti. Protiv državljanke Njemačke policija je čak i podnijela kaznenu prijavu zbog oštećenja tuđe stvari općeopasnom radnjom ili sredstvom. Vlasnik tvrdi da je počinjena šteta od čak 400.000 eura te dodaje da vrlo vjerojatno neće moći nikoga ugostiti ni sljedeće turističke sezone. Ipak, postoje načini kako iznajmljivači mogu nadoknaditi štetu od svojih gostiju. Pravila postoje, iako procedura nije jednostavna, napose u ovakvim slučajevima.

Poželjno je sve fotografirati Dnevnik.hr piše da je prvi korak osigurati nekretninu, ponajprije od požara i poplava. Ovaj je korak od pomoći pri manjoj šteti. Poćeljno je i fotografirati apartman prije dolaska svakog gosta. Ako on i napravi štetu, lako se može dokumentirati novonastalo stanje. To je poglavito bitno ako se apartman iznajmljuje putem platformi tipa Bookinga ili Airbnb-a. Naime, ako iznajmljivač ne uspije naplatiti štetu zbog ogrebanog parketa, rupe na krevetu ili razbijenog prozora, to može učiniti upravo neka od spomenutih platformi. Kod manjih iznosa platforme odmah uplaćuju novac na račun iznajmljivača, pa ga tek onda naplaćuju od gosta.