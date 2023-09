Stiže promjena: Za veliki dio Hrvatske upozorenje zbog grmljavinskog nevremena

Danas će u Hrvatskoj biti promjenljivo i nestabilno vrijeme, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme zbog grmljavinskog nevremena za cijelu Hrvatsku izuzev Dalmacije i krajnjeg juga zemlje

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće i izraženi. Najmanja je vjerojatnost za kišu u sunčanijoj Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu jugo, popodne ponajprije na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Meteorologinja Tomislava Hojsak iz DHMZ-a navela je za HRT da se u utorak na istoku Hrvatske očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a kiša i grmljavina najizgledniji su sredinom dana i popodne. Umjeren jugozapadni vjetar popodne će okrenuti na sjeverni, prolazno s jakim udarima. Dnevna temperatura od 27 do 29 °C. U središnjoj Hrvatskoj malo svježije nego na istoku. Sredinom dana i popodne uz jače naoblačenje mjestimice će biti kiše, uglavnom u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje čak jače izraženih. Još će u jutarnjim satima puhati jugozapadnjak, a zatim sjeveroistočni vjetar, prolazno s jakim udarima.

Kiša i jako jugo u Zadru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL







+21 Kiša i jako jugo u Zadru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

I u gorju i na sjevernom Jadranu nestabilno i malo niža temperatura zraka negoprošlih dana. Kiša je moguća već u noći u Istri, no glavnina će vjerojatno pasti u utorak sredinom dana i popodne, kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će umjeren, prolazno i jak jugozapadni vjetar, na moru mjestimice jugo, navečer i bura. U barem djelomice sunčanoj Dalmaciji utorak bi u većini mjesta mogao proteći bez oborine. No iako je mala, vjerojatnost za poneki pljusak ne smije se zanemariti, ponajprije u unutrašnjosti. Na otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo, a duž obale popodne jugozapadnjak.

Trogir: Stigle prve naznake najavljenog pogoršanja vremena, plima i kiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+19 Trogir: Stigle prve naznake najavljenog pogoršanja vremena, plima i kiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL