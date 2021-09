Stipić o Covid potvrdama: Roditeljski sastanci nisu Severinini koncerti. Neki bi jedva dočekali da ne moraju doći

Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, govorio je za RTL Danas o predstojećoj školskoj godini, još jednoj u uvjetima pandemije Covida-19

'Tako to funkcionira, premijer je to spustio na ministra, ministar na ravnatelja, a jadni ravnatelji na nastavnika da oni preuzmu odgovornost. Svi su tu da preuzmu odgovornost, a znate kako se kaže kada svi odgovaraju onda nitko nije odgovoran. Bit ću malo sarkastičan pa reći naknadna pamet je nekad bolja nego nikakva pamet', rekao je Stipić za RTL.

Odluke o tome trebaju li roditelj imati Covid potvrde kada dolaze u škole prepuštene su ravnateljima, a Stipić to komentira ovako: Brigo moja, prijeđi na drugoga.

Dodao je da će se situacija razlikovati od škole do škole pa i unutar škole, a iako se stvara dojam o novim mjerama i rješenjima koja su kao osmišljena, odavno se vidi da to nije tako.

'Nije to Severinin koncert pa ljudi dolaze, i ovako se borimo sa roditelji dolaze i onda izmisle ograničenje i neki bi jedva čekali da ne moraju dolaziti na roditeljske', slikovit je Stipić.

No, da je ostala ta odluka o Covid potvrdama samo za roditelje, a ne i za nastavnike, koja ni na čemu nije bila utemeljena, posljedica bi bila ta da bi još manje roditelja dolazilo na sastanke.

Komentirajući moguću odluku o obvezi cijepljenja u sektoru prosvjete, kaže da takvu odluku nije lako donijeti jer 'kad nekome nešto nametnete onda morate i odgovarati za posljedice te odluke i to je razlog zašto odgovorni izbjegavaju to nametnuti'.

'Isto tako u našem narodu postoji dišpet i kad nešto nalažete mnogi onda to neće htjeti, a procijepljenost je sada 60 posto i to će i rasti s početkom rujna tako da ne vidim problem, ali me zanima što će onda biti problem'.