Stiglo pet ponuda za izgradnju D 403, najpovoljnija ponuda 456,3 milijuna kuna

Na natječaj za izgradnju državne ceste D 403, koja će povezati zapadni dio riječke luke s gradskom obilaznicom, prispjelo je pet ponuda koje su u ponedjeljak otvorene u Hrvatskim cestama, a cijenom je najpovoljnija ponuda zajednice ponuditelja u kojoj su tvrtke Kolektor CPG, GP Krk i Euroasfalt

Ponuda China Road and Bridge Corporation (koji gradi Pelješki most) iznosi 469 milijuna kuna bez PDV-a, a ponuda zajednice ponuditelja u kojoj su Poduzeće za ceste iz Slavonskog broda i turska tvrtka Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi "teška" je 574,7 milijuna bez PDV-a.

Prema podacima iz Hrvatskih cesta, za izgradnju dionice DC 403 od čvora Škurinje do luke Rijeke, zajednica ponuditelja, u kojoj su Kolektor iz Nove Gorice u Sloveniji, domaći GP Krk i Euroasfalt iz Sarajeva, BiH, predala je ponudu od 456,3 milijuna kuna bez PDV-a.

Zajednica ponuditelja talijanskih tvrtaka Rizzani deEccher i Consorzio Infrastrutture iznosi 478,7 milijuna kuna bez PDV-a, a ponuda Strabagove zajednica ponuditelja je 511,1 milijuna kuna bez PDV-a.

Rok za odabir izvođača je 120 dana, a iz Hrvatskih cesta navode da su već počeli pregledavati ponude te da će se izvođača radova nastojati odabrati u što kraćem roku.

Radovi na izgradnji ceste D 403 procijenjeni su na 461 milijun kuna bez PDV-a, a postupak javne nabave za izvođača radova se otegnuo zbog žalbi.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje ceste D 403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, kao i do novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, vrijedan je ukupno 520 milijuna kuna, potpisan je u prosincu 2018. godine, a bespovratna sredstva osigurana su u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj - operativnog programa Konkurentnost i kohezija do 2020..

Od 520 milijuna kuna vrijednog ugovora, 85 posto prihvatljivih troškova ili oko 442 milijuna kuna odnosi se na bespovratna sredstva EU-a, a preostalih 78 milijuna kuna sufinancira se iz državnog proračuna.

Procijenjeno je da će radovi trajati tri godine, izgradit će se ukupno oko 3,5 kilometra prometnice, a izgradnja će biti složena, jer glavna trasa i spojne ceste prolaze kroz izgrađeno gradsko područje.

Glavna trasa bit će dugačka 2977 metara, a spojna ceste prema Zvonimirovoj ulici oko 380 metara. Veći dio trase bit će na objektima, od kojih su značajniji tunel Podmurvice (1253 metra) te vijadukti Piopi (316 metara) i Mlaka (144 metra).