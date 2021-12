Stigla prognoza za Staru i Novu godinu, evo što mogu očekivati oni koji će biti na dočeku na otvorenom

'Sve do četvrtka nad Hrvatskom će se zadržavati mnogo oblaka, a povremene i mjestimične kiše bit će ponajprije u utorak i srijedu', stoji u prognozi Tanja Renko iz DHMZ-a, koja je na HRT-u iznijela i izglede vremena za Staru i Novu godinu

'Na Staru godinu uglavnom vedro i neuobičajeno toplo vrijeme, što će odgovarati onima koji planiraju doček na otvorenome. U novu godinu ući ćemo uz stabilno vrijeme, pa i mjestimičnu maglu, koje će vrlo vjerojatno biti i ponegdje na moru, ponaprije na sjevernom dijelu. Naime, vjetar će samo rijetko biti umjeren, i to većinom sjeverozapadni', sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT-ovu emisiju "Vrijeme" pripremila dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Sljedećih dana pripazite na poledicu

U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, ujutro ponegdje i maglovito, a sredinom dana i popodne mjestimice će biti slabe kiše. Zbog niske temperature, osobito noćas te ujutro, treba biti na oprezu jer je moguća poledica.

Uvjeti za poledicu postojat će i u središnoj Hrvatskoj, posebno u predjelima s maglom te zbog rosulje ili kiše koja se može smrzavati. Naoblaka će se samo rijetko raskinuti, vjerojatnije na sjeverozapadu, gdje će oborine uglavnom izostati. Jutarnja temperatura od -3 do 0 °C, a dnevna između 2 i 4 °C.

Na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno s povremenom kišom, i to češćom prijepodne. U višem će gorju popodne puhati slab jugozapadnjak, a na moru većinom slabo i umjereno jugo pa će more biti malo valovito, no vidljivost često i smanjena zbog kiše i sumaglice.

Nebesko plavetnilo ipak će se povremeno pojaviti u Dalmaciji, gdje će kiše biti ponajprije na sjeveru i otocima. Puhat će slabo i umjereno jugo i istočnjak, uz obalu ponegdje i bura, a najviša temperatura zraka bit će od 11 do 15 °C.

Na jugu Hrvatske promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te ponegdje malo kiše. Uz obalu će puhati umjerena bura i istočnjak, a prema otvorenome moru jugo, pa će more biti malo i umjereno valovito. Temperatura zraka ujutro većinom od 8 do 12 °C, a najviša dnevna oko 14 °C.