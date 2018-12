Stigla je i prognoza za Božić, pripremite se na iznenađenja

U drugom dijelu ponedjeljka zapuhat će umjerena do jaka bura, a u utorak valja računati na jak sjeverni vjetar

Umjereno do pretežno oblačno i iznadprosječno toplo, predviđeno je vrijeme za subotu.

Povremeno će, kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu , biti kiše, ponajprije na sjevernom Jadranu, u gorju te na krajnjem sjeveru unutrašnjosti. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u Dalmaciji jugo.

Vjetar će u drugom dijelu dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 6, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna većinom između 8 i 12, na Jadranu od 10 do 15 °C.