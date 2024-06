Štern komentirao promjenu opskrbljivača Zagreba plinom: 'Treba vratiti monopol'

"Palo mi je na pamet, tadašnja tema odvajanje plisnkog biznisa iz Ine, negdje 2008.-2009. godine. To je bio veliki skandal, radi njega je djelomično i bivši premijer dobio što je dobio i zaboravlja se da je tada već bio pokušaj da se na neki način plinsko poslovanje u Hrvatskoj razbije, a mi kako smo revni u svemu, revni smo i u tome. Umjesto liberalizacije tržišta, mi smo ga atomizirali. Činjenica da Hrvatska ima 27 opskrbnih firmi za plin govori dovoljno.”

“Nešto malo odgovornosti oko natječaja, mislim da se pristupilo dosta neozbiljno tome, pogotvo kad su znali iz prvog kruga da imaju jake konkurente, mogli su se malo bolje pripremiti, ali mislim da cijeli sustav je nakaradan. To ne počinje sad, mislim da su problemi počeli puno prije, ali mi smo skloni zaboravljanju”, kazao je Šern pa dodao:

On je u Dnevniku N1 televizije s Ankom Bilić Keserović komentirao postoji li u ovom slučaju odgovornosti GPZO-a.

'Previše liberalizacije'

Štern smatra da smo u liberalizaciji otišli predaleko. “Sad smo preuzeli postulate Europske unije gdje se radi o zemljama s 40, 60 i 80 milijuna stanovnika i sad smo te preslikali na Hrvatsku. Dobili smo što smo dobili – neke male firmice razbacane…”

Štern dodaje da Hrvatska ima 27 takvih firmi dok Austrija ima svega tri ili četiri.

“Čak bih se usudio reći da bi se Hrvatska trebala vratiti monopolu. Što znači monopol? Monopol znači što je veća firma i obim kupovine, ona će dobiti bolje cijene od svojih ponuđača, od svojih prodavaoca. S ovih 27 firmi, kad bi se svaka obraćala drugom opskrbljivaču, onda će plaćati plin jako skupo”, kazao je Štern.

'Nelogično'

Osvrnuo se i na to što Međimurje plin sad ne može isporučivati plin Međimurcima, ali će isporučivati Zagrepčanima. “To su te nelogičnosti. S jedne strane nemate pravo ograničavati maloj firmi razvoj, ali opet ne na uštrb vlastitog razvoja. Oni su u krajnjoj liniji formirani od lokalne zajednice da bi distribuirali plin na tom području, ali imali su velik apetit da dođu u Zagreb. Zakonom je to dozvoljeno.”

Komentirao je i što ako se dogodi da nema plina, navodeći da će netko morati nadomjestiti taj plin. “Nažalost, onaj tko bi to trebao raditi je HEP. Ako dođe do poremećaja opskrbom, HEP Plin će biti taj koji će trebati preko države subvencionirati, odnosno rješavati situacije nedostatka plina ili povećanje nekakve subvencije da bi se kompenziralo povećanje cijene plina do čega bi moglo doći ove zime.”