Starta nova parlamentarna sezona: Tko će gdje sjediti, kako će izgledati prisega, tko ulazi u Sabor s rezervne klupe i što nas čeka do kraja tjedna

Izabranih 150 zastupnika na konstituirajućoj će sjednici Sabora i službeno postati zastupnici. Zbog strogih epidemioloških mjera ovo je prvi put da na samom konstituiranju svi zastupnici neće biti u sabornici, ali i da na svečanosti konstituiranja neće biti predsjednika države koji ih je i sazvao na prvo zasjedanje

Prema dosadašnjoj praksi, na konstituirajućim sjednicama predviđeni su govori starog te novog predsjednika Sabora, no kako Jandroković nastavlja tu funkciju, održat će govor 'dva u jedan'.

Zasjedanje bi trebalo započeti himnom koju su ranije znali izvoditi zborovi, no zbog epidemioloških mjera ovaj put će biti puštena tonska snimka himne.

Uobičajeno je da na samom prvom dijelu konstituiranja u dvorani budu i gosti, no zbog situacije s koronavirusom ovaj put će ih biti manje. Na konstituirajuću sjednicu doći će tehnički premijer i mandatar Andrej Plenković, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović te predsjednik Vrhovnog suda, ujedno predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Đuro Sessa. Na konstituirajuću sjednicu pozvan je i predsjednik Zoran Milanović, no on je već poručio da neće doći, što je prethodnih dana izazvalo niz reakcija.

Nakon samog čina konstituiranja i govora novi predsjednik Sabora zastupnicima će predložiti i dnevni red konstituirajuće sjednice, a sve će započeti izborom Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Upravo to tijelo nakon što bude izabrano trebalo bi održati sjednicu kako bi potvrdilo tko od izabranih zastupnika doista ulazi u Sabor, a tko će zamrznuti mandat zbog nespojive dužnosti i u parlament poslati svoju zamjenu. Kako doznajemo, na čelu MIP-a bit će zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics.