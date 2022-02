Stanje i dalje ozbiljno; u Sloveniji 11.680 novozaraženih i 25 preminulih

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 11.680 novozaraženih koronavirusom, skoro isti broj kao i dan ranije, a umrlo je 25 oboljelih, što je najviše u jednom danu u nekoliko zadnjih mjeseci, dok epidemiolozi upozoravaju da je stanje i dalje ozbiljno, premda se peti val epidemije stišava

"U Sloveniji još nismo na zelenoj grani iako se kod omikrona registrira manje težih oblika bolesti, no kod nas u Sloveniji je 14-dnevna incidencija zaraženih znatno iznad prosjeka EU-a", kazala je Čakš Jager koja u NIJZ-u vodi sektor za zarazne bolesti, te takvo stanje pripisala ispodprosječnoj procijepljenosti populacije.



Studije pokazuju da cijepljenje ipak štiti pred težim oblicima bolesti, upozorila je, te pozvala one koji se još nisu cijepili da to što prije naprave, a one koji su cijepljeni osnovnim dozama da prime i dodatnu booster dozu.



NIJZ procjenjuje da su u Sloveniji trenutno aktivno zaražene 197.304 osobe, što je 2335 slučajeva više nego dan ranije, a 14-dnevna incidencija je povećana za 110 zaraženih i trenutno iznosi iznosi 9.361.



Broj covid pacijenata koji su hospitalizirani s jučerašnjih je 779 smanjen na 746, dok ih 133 treba intenzivnu njegu, prema zadnjim podacima iz bolnica, a s preminulim u zadnja 24 sata broj mrtvih od posljedica covida-19 povećao se na 5.959.