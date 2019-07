Srebrenica, 24 godine kasnije: 'Ljudi su već umorni od svega, a sve se u BiH danas svodi na jedno pitanje'

Srpska premijerka Ana Brnabić neće danas biti u Srebrenici na obilježavanju 24. obljetnice genocida ili, kako ona kaže, 'užasnog zločina' što su ga u srpnju 1995. godine nad više od 8000 Bošnjaka počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Niti je dobila pozivnicu, niti joj se čini da stalno vraćanje u prošlost doprinosi miru i stabilnosti u regiji. Počast žrtvama najvećeg ratnog zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata odao je zato turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Što o tretmanu srebreničkog masakra i aktualnom političkom strvinarenju Bosne i Hercegovine misli novinar, diplomat i minuciozni društveno-politički analitičar Zlatko Dizdarević?

Genocid je okvalificirao Međunarodni sud pravde (ICJ) odlučujući po tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid, no vlasti u Beogradu oslobođene su optužbi za izravno planiranje i poticanje genocida. Utvrđena je odgovornost Srbije zbog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida, a kao izravni počinitelji genocida označeni su vojska i policija Republike Srpske.

ICJ je utvrdio odgovornost Srbije u dijelu presude u kojemu je konstatirao kako je ta država 'propustila poduzeti sve mjere koje je imala na raspolaganju da spriječi genocid u Srebrenici'. Smatra li Zlatko Dizdarević da bi osuda Beograda pod vlašću Slobodana Miloševića za genocid doprinijela pomirenju ili bi to samo pogoršalo situaciju u BiH?

'Takva presuda bila bi samo dodatni dokaz o genocidu koji se doista desio za one koji već znaju što se dogodilo i o čemu se tu radi. No oni koji ne žele da znaju što se događalo posljednjih 30 godina, ili imaju sasvim drugo uvjerenje o svemu tome, pa i u slučaju Srebrenice, to bi doživjeli samo kao još čvršći, dodatni dokaz ciljano organiziran protiv njih. To bi bila dodatna hrana za održavanje i produbljivanje još većih problema i od ovih postojećih, kojima se i inače održavaju aktualne tenzije. Naravno da zločin treba do kraja razotkrivati i sve njegove žrtve komemorirati ma koliko mnogi na ovim prostorima i dan-danas žive u ciljano održavanom i lažnom viđenju prošlosti', napominje Dizdarević.