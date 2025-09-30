Srbija uhitila 11 svojih državljana u Berlinu i Parizu: Primali su upute stranih obavještajaca

Srpsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je glavni organizator skupine, muškarac s inicijalima M.G., još uvijek u bijegu te da je djelovao prema „uputama strane obavještajne službe“, javlja POLITICO.

Francuske vlasti podsjećaju da su još 2023. godine, nakon što su Davidove zvijezde bile iscrtane po Parizu, upozoravale medije da Rusija pokušava širiti nestabilnost. No, srpsko ministarstvo nije otkrilo na koju se točno „stranu obavještajnu službu“ odnosi u vezi s novijim kaznenim djelima.

Svinjske glave u blizini muslimanskih vjerskih objekata

Prema službenom priopćenju, 11 pritvorenih osoba bilo je dio šire skupine od 14 članova. Njihove aktivnosti između travnja i rujna 2025. godine uključivale su „bacanje zelene boje na Spomenik Holokaustu u Parizu, nekoliko sinagoga te jedan židovski restoran“.