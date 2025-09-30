INCIDENTI VISOKOG PROFILA

Srbija uhitila 11 svojih državljana u Berlinu i Parizu: Primali su upute stranih obavještajaca

Ilustracija
Srbija je uhitila 11 svojih državljana pod sumnjom da su sudjelovali u zločinima iz mržnje u Berlinu i Parizu. Riječ je o incidentima visokog profila u kojima su korištene svinjske glave i zelena boja, a za koje se navodi da su bili osmišljeni kako bi potaknuli napetosti između vjerskih zajednica u zapadnim prijestolnicama zbog rata u Gazi

Srpsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je glavni organizator skupine, muškarac s inicijalima M.G., još uvijek u bijegu te da je djelovao prema „uputama strane obavještajne službe“, javlja POLITICO.

Francuske vlasti podsjećaju da su još 2023. godine, nakon što su Davidove zvijezde bile iscrtane po Parizu, upozoravale medije da Rusija pokušava širiti nestabilnost. No, srpsko ministarstvo nije otkrilo na koju se točno „stranu obavještajnu službu“ odnosi u vezi s novijim kaznenim djelima.

Svinjske glave u blizini muslimanskih vjerskih objekata

Prema službenom priopćenju, 11 pritvorenih osoba bilo je dio šire skupine od 14 članova. Njihove aktivnosti između travnja i rujna 2025. godine uključivale su „bacanje zelene boje na Spomenik Holokaustu u Parizu, nekoliko sinagoga te jedan židovski restoran“.

Ulaz u džamiju Islah u Montreuilu, gdje su ranije ujutro otkrivene svinjske glave.
Ulaz u džamiju Islah u Montreuilu, gdje su ranije ujutro otkrivene svinjske glave. Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand GUAY / AFP

Također su „postavljali svinjske glave u blizini muslimanskih vjerskih objekata u Parizu, kao i ispred Brandenburških vrata u Berlinu“, stoji u izjavi.

Ministarstvo je naglasilo da je skupina „imala za cilj širenje ideja koje potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje“ na temelju „rasa, boje kože, vjerske pripadnosti, nacionalnosti i etničkog podrijetla“.

Uhićeni čekaju ispitivanje u Smederevu

Osumnjičenici su smješteni u Smederevu, gradu nedaleko od Beograda, gdje čekaju ispitivanje u sljedećih 48 sati.

Srpska vlada, predvođena Srpskom naprednom strankom, održava bliske veze s Kremljom. Nedavno je čak promovirala izvješće ruske vanjske obavještajne službe (SVR) u kojem se tvrdi da Europska unija potiče „obojenu revoluciju“ u Srbiji podržavajući višemjesečne prosvjede protiv vlasti.

Srbija se, uz to, nije pridružila sankcijama EU-a protiv Rusije nakon njezine potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine te i dalje održava redovite letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu.

