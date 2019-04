Srbija ima najniži prirodni prirast od svih bivših republika Jugoslavije

Potraju li sadašnji demografski trendovi, u Srbiji i Vojvodini bi se do 2061. godine broj stanovnika mogao smanjiti za 20 do 30 posto, upozorio je u srijedu demograf beogradskog Instituta društvenih nauka Goran Penev, ukazujući na to da je starosna struktura već potpuno poremećena

"Imajući u vidu starosnu dob stanovništva, prosječna starost je 43 godine, međutim bitnije je da je čak 33 posto više starijih od 65 godina nego što ima mlađih od 15 godina. Potpuno je poremećena starosna struktura", rekao je Penev za Radio-televiziju Srbije (RTS). Demografski grafikoni, kako navodi RTS, već godinama upozoravaju Srbiju, koja ne samo da ima najniži prirodni prirast u odnosu na sve bivše jugoslavenske republike, već je i jedna od samo 32 države svijeta koje bilježe pad broja stanovnika. Negativni prirodni prirast ima samo 18 zemalja svijeta, od kojih je 17 u Europi, što Srbiju, uz sve masovnije odlaske mladih u inozemstvo, čini državom s nepovoljnom starosnom strukturom, uz prosječnu starost od oko 43 godine. Ako se nastave sadašnji demografski trendovi, prognoze UN-a su da će na teritoriju Srbije 2061. godine živjeti tri milijuna ljudi manje nego danas, a demograf Penev upozorava kako je tim prognozama obuhvaćen i teritorij Kosova, gdje je natalitet viši.