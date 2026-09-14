Sprema li se Vučićev izraelski spin doktor za bijeg u Ljubljanu?

Jedan od ključnih osumnjičenika u izraelskoj aferi Qatargate, politički strateg Srulik Einhorn, bio je među uzvanicima na otvaranju izraelskog veleposlanstva u Ljubljani. Einhorn već godinama djeluje iz Beograda i radi za Aleksandra Vučića, a njegovo se ime uoči posljednjih slovenskih parlamentarnih izbora pojavilo i u analizama regionalnih operacija političkog utjecaja

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar prošlog tjedna boravio je u Ljubljani, u prvom posjetu izraelskog šefa diplomacije Sloveniji nakon 16 godina. Dvije države potpisale su program suradnje za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a otvoreno je i izraelsko veleposlanstvo uz velike prosvjede u organizaciji lokalnih propalestinskih udruga.

Među uzvanicima na svečanosti našao se Yisrael Srulik Einhorn, nekadašnji bliski suradnik Benjamina Netanyahua i jedan od glavnih osumnjičenika u aferi Qatargate. Za njim je u Izraelu izdan nalog za uhićenje, zbog čega nije mogao sudjelovati u dijelu svečanosti koji se održavao u zgradi veleposlanstva jer se ona smatra izraelskim teritorijem. Na pitanje Haaretza zbog čega je Einhorn pozvan na službenu ceremoniju, Sa'ar je odgovorio da je on 'pridonio i pridonosi odnosima Izraela i Slovenije'. Ta je izjava zanimljiva ponajprije zato što Einhorn nema nikakvu službenu diplomatsku funkciju. Riječ je o političkom strategu koji je radio za Netanyahua i Likud, a posljednjih godina jedno od glavnih poslovnih i političkih uporišta ima u Beogradu.

Od Vučića preko Qatargatea do Beograda Einhorn je u Srbiji osnovao konzultantsku tvrtku Insight Partners, a za Aleksandra Vučića radi najmanje od 2020. godine. Istraživanje BIRN-a i Haaretza pokazalo je da je sudjelovao u osmišljavanju Vučićeva političkog i međunarodnog imidža, uključujući strategiju njegova predstavljanja zapadnoj publici kao državnika koji Srbiju pozicionira između Washingtona, Bruxellesa, Pekinga, Moskve i država Zaljeva. Njegov angažman očito nije ostao samo na političkom marketingu. BIRN i Haaretz objavili su da je Einhorn sudjelovao i u organiziranju kontakata na visokoj razini važnih za izvoz srpskog streljiva u Izrael. U međuvremenu je postao jedna od središnjih figura Qatargatea, istrage o tajnoj kampanji popravljanja imidža Katra u Izraelu, no istražitelje zanimaju i financijski tokovi povezani s njegovom beogradskom kompanijom, a ona je tijekom 2024. godine bilježila milijunske prihode. Zbog svega toga Einhornov dolazak u Ljubljanu nije tek kuriozitet vezan uz izraelsku unutarnju politiku, već otvara i pitanje njegove uloge na Balkanu.

Izraelsko uplitanje u izbore Slovenski parlamentarni izbori 22. ožujka održani su u sjeni afere s tajno snimljenim razgovorima političara i optužbi za izraelsko uplitanje u kampanju. Dvanaest dana prije izbora na anonimnoj internetskoj stranici počele su se pojavljivati snimke istaknutih osoba, među njima ljudi povezanih s tadašnjom vlašću Roberta Goloba, nastale tijekom navodnih poslovnih sastanaka. Istraga slovenskih novinara povezala je tu operaciju s izraelskom privatnom obavještajnom kompanijom Black Cube, a slučajem se bavila i slovenska obavještajna služba SOVA te je potvrdila strano uplitanje u izborni proces i utvrdila da su predstavnici Black Cubea u mjesecima prije izbora četiri puta boravili u Sloveniji. SOVA je objavila i da raspolaže materijalnim dokazima da su trojica predstavnika Black Cubea u prosincu 2025. godine posjetila sjedište SDS-a Janeza Janše u Ljubljani, a Mladina je izvijestila da su se predstavnici kompanije sastali i sa samim Janšom. Policija je otvorila istragu koja je, među ostalim, obuhvatila sumnje na nezakonito audio i videosnimanje i podmićivanje. Golobova vlada otvoreno je tretirala taj slučaj kao strano uplitanje u slovenske izbore i on je zbog toga nekoliko dana prije glasanja otputovao u Bruxelles te o tome obavijestio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu i europske političke partnere. U pismu Komisiji naveo je da djelovanje izraelske kompanije predstavlja 'jasnu hibridnu prijetnju' demokratskim procesima u Sloveniji i Europskoj uniji. Sam Golob otišao je još dalje, govoreći o najvećem političkom skandalu u slovenskoj povijesti i tvrdeći da je strana privatna obavještajna struktura bila uključena u prisluškivanje s ciljem utjecaja na izbore. U izbornoj kampanji Janšu je izravno optužio za suradnju s Izraelcima u operaciji uplitanja u izbore, što on odbacuje i zbog čega je protiv Goloba poslije pokrenuo sudski postupak.

Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB







+31 Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB