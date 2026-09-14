SRULIK EINHORN

Sprema li se Vučićev izraelski spin doktor za bijeg u Ljubljanu?

Bojan Stilin

14.09.2026 u 12:53

Odluči li se za život u Ljubljani, Srulik Einhorn (desno) morat će se suočiti s protuizraelskim prosvjedima
Odluči li se za život u Ljubljani, Srulik Einhorn (desno) morat će se suočiti s protuizraelskim prosvjedima Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: Borut Živulović / FA Bobo / PIXSELL, Vesna Lalić / Nova.rs
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Jedan od ključnih osumnjičenika u izraelskoj aferi Qatargate, politički strateg Srulik Einhorn, bio je među uzvanicima na otvaranju izraelskog veleposlanstva u Ljubljani. Einhorn već godinama djeluje iz Beograda i radi za Aleksandra Vučića, a njegovo se ime uoči posljednjih slovenskih parlamentarnih izbora pojavilo i u analizama regionalnih operacija političkog utjecaja

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar prošlog tjedna boravio je u Ljubljani, u prvom posjetu izraelskog šefa diplomacije Sloveniji nakon 16 godina. Dvije države potpisale su program suradnje za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a otvoreno je i izraelsko veleposlanstvo uz velike prosvjede u organizaciji lokalnih propalestinskih udruga.

vezane vijesti

Među uzvanicima na svečanosti našao se Yisrael Srulik Einhorn, nekadašnji bliski suradnik Benjamina Netanyahua i jedan od glavnih osumnjičenika u aferi Qatargate. Za njim je u Izraelu izdan nalog za uhićenje, zbog čega nije mogao sudjelovati u dijelu svečanosti koji se održavao u zgradi veleposlanstva jer se ona smatra izraelskim teritorijem.

Na pitanje Haaretza zbog čega je Einhorn pozvan na službenu ceremoniju, Sa'ar je odgovorio da je on 'pridonio i pridonosi odnosima Izraela i Slovenije'.

Ta je izjava zanimljiva ponajprije zato što Einhorn nema nikakvu službenu diplomatsku funkciju. Riječ je o političkom strategu koji je radio za Netanyahua i Likud, a posljednjih godina jedno od glavnih poslovnih i političkih uporišta ima u Beogradu.

Srulik Einhorn u stožeru Srpske napredne stranke nakon pobjede na covid izborima 2020. godine
Srulik Einhorn u stožeru Srpske napredne stranke nakon pobjede na covid izborima 2020. godine Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vesna Lalić/Nova.rs

Od Vučića preko Qatargatea do Beograda

Einhorn je u Srbiji osnovao konzultantsku tvrtku Insight Partners, a za Aleksandra Vučića radi najmanje od 2020. godine. Istraživanje BIRN-a i Haaretza pokazalo je da je sudjelovao u osmišljavanju Vučićeva političkog i međunarodnog imidža, uključujući strategiju njegova predstavljanja zapadnoj publici kao državnika koji Srbiju pozicionira između Washingtona, Bruxellesa, Pekinga, Moskve i država Zaljeva.

Njegov angažman očito nije ostao samo na političkom marketingu. BIRN i Haaretz objavili su da je Einhorn sudjelovao i u organiziranju kontakata na visokoj razini važnih za izvoz srpskog streljiva u Izrael.

U međuvremenu je postao jedna od središnjih figura Qatargatea, istrage o tajnoj kampanji popravljanja imidža Katra u Izraelu, no istražitelje zanimaju i financijski tokovi povezani s njegovom beogradskom kompanijom, a ona je tijekom 2024. godine bilježila milijunske prihode.

Zbog svega toga Einhornov dolazak u Ljubljanu nije tek kuriozitet vezan uz izraelsku unutarnju politiku, već otvara i pitanje njegove uloge na Balkanu.

Janez Janša viđen je kako ulazi u stranačke prostorije SDS-a s predstavnicima Black Cubea
Janez Janša viđen je kako ulazi u stranačke prostorije SDS-a s predstavnicima Black Cubea Izvor: Profimedia / Autor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Izraelsko uplitanje u izbore

Slovenski parlamentarni izbori 22. ožujka održani su u sjeni afere s tajno snimljenim razgovorima političara i optužbi za izraelsko uplitanje u kampanju. Dvanaest dana prije izbora na anonimnoj internetskoj stranici počele su se pojavljivati snimke istaknutih osoba, među njima ljudi povezanih s tadašnjom vlašću Roberta Goloba, nastale tijekom navodnih poslovnih sastanaka.

Istraga slovenskih novinara povezala je tu operaciju s izraelskom privatnom obavještajnom kompanijom Black Cube, a slučajem se bavila i slovenska obavještajna služba SOVA te je potvrdila strano uplitanje u izborni proces i utvrdila da su predstavnici Black Cubea u mjesecima prije izbora četiri puta boravili u Sloveniji.

SOVA je objavila i da raspolaže materijalnim dokazima da su trojica predstavnika Black Cubea u prosincu 2025. godine posjetila sjedište SDS-a Janeza Janše u Ljubljani, a Mladina je izvijestila da su se predstavnici kompanije sastali i sa samim Janšom. Policija je otvorila istragu koja je, među ostalim, obuhvatila sumnje na nezakonito audio i videosnimanje i podmićivanje.

Golobova vlada otvoreno je tretirala taj slučaj kao strano uplitanje u slovenske izbore i on je zbog toga nekoliko dana prije glasanja otputovao u Bruxelles te o tome obavijestio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu i europske političke partnere. U pismu Komisiji naveo je da djelovanje izraelske kompanije predstavlja 'jasnu hibridnu prijetnju' demokratskim procesima u Sloveniji i Europskoj uniji.

Sam Golob otišao je još dalje, govoreći o najvećem političkom skandalu u slovenskoj povijesti i tvrdeći da je strana privatna obavještajna struktura bila uključena u prisluškivanje s ciljem utjecaja na izbore. U izbornoj kampanji Janšu je izravno optužio za suradnju s Izraelcima u operaciji uplitanja u izbore, što on odbacuje i zbog čega je protiv Goloba poslije pokrenuo sudski postupak.

Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani
  • Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani
  • Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani
  • Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani
  • Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani
  • Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani
    +31
Prosvjed protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Ljubljani Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB

Kakve to ima veze s Einhornom?

Uoči izbora makedonska organizacija CIVIL – Centar za slobodu objavila je analizu prekograničnih informacijskih operacija usmjerenih na Sloveniju, opisujući mrežu digitalnih i medijskih struktura u Srbiji, Mađarskoj i Sjevernoj Makedoniji.

U analizi, koju potpisuje Xhabir Deralla, u tom je kontekstu spomenut i Einhorn. Prema njihovu monitoringu, nekoliko dana prije izbora zabilježena je intenzivna razmjena podataka između digitalnog studija u Beogradu, koji povezuju s Einhornom, i servera povezanih s medijskom infrastrukturom u Skoplju. Organizacija je opisala i koordinirane aktivnosti na Telegramu, X-u i TikToku kojima se politički sadržaj širio prema slovenskoj publici.

Te navode zasad nije moguće neovisno potvrditi u svim pojedinostima i nema dokaza na temelju kojih bi se moglo zaključiti da je Einhorn utjecao na ishod slovenskih izbora. Međutim njegovu prisutnost u Sloveniji nekoliko mjeseci kasnije čine relevantnijom.

Nova slovenska vlada u međuvremenu je krenula u intenziviranje odnosa s Izraelom. Sa'arov posjet bio je prvi takav u 16 godina, otvoreno je stalno veleposlanstvo, a dvije su vlade najavile snažniju političku, gospodarsku i tehnološku suradnju.

Na toj se ceremoniji pojavio Einhorn, a izraelski ministar vanjskih poslova pritom je potvrdio da je on imao određenu ulogu u odnosima dviju država.

Beograd kao baza

Einhornov slučaj pokazuje i koliko je Beograd postao važan za njegov regionalni rad jer ondje ima kompaniju i višegodišnje veze s Vučićevim političkim krugom. Insight Partners registriran je na istoj adresi kao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Europe (IPESE), na čijem je čelu Zoran Korać, nekadašnji Vučićev savjetnik s dugogodišnjim vezama u Izraelu.

Dosad je dokumentiran Einhornov rad na međunarodnom pozicioniranju Vučića, kao i njegovo sudjelovanje u kontaktima između Srbije i Izraela. Njegovo ime sada se pojavljuje i u Sloveniji, neposredno nakon izbora tijekom kojih su istraživači upozoravali na regionalne mreže političkog i informacijskog utjecaja.

To samo po sebi ne dokazuje povezanost tih događaja. Ali Sa'arova izjava otvara sasvim konkretno pitanje na koje zasad nema javnog odgovora: što je Srulik Einhorn, politički konzultant iz Beograda i osumnjičenik u jednoj od najvećih izraelskih političkih afera posljednjih godina, učinio da bi 'pridonio odnosima Izraela i Slovenije'? Odgovor bi mogao dosta toga reći i o njegovoj ulozi u regiji, a posebno o tome je li zaokret prema Ljubljani spin doktora koji dobro čita političku stvarnost neizravno priznanje da se i Vučiću bliži kraj.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VJERNI SAVEZNIK

VJERNI SAVEZNIK

Misterij Kimovih vojnika: Ginuli su u tisućama, nestali s bojišta, a sada se vraćaju
desetak okupljenih

desetak okupljenih

FOTO Prosvjed nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Ovo je mjesto s kojeg bismo trebali vrištati'
mursko središće

mursko središće

U Hrvatsku stigao američki način ukopa: Jefiniji je i nema troškova održavanja

najpopularnije

Još vijesti