Sprema li se Vučićev izraelski spin doktor za bijeg u Ljubljanu?

Jedan od ključnih osumnjičenika u izraelskoj aferi Qatargate, politički strateg Srulik Einhorn, bio je među uzvanicima na otvaranju izraelskog veleposlanstva u Ljubljani. Einhorn već godinama djeluje iz Beograda i radi za Aleksandra Vučića, a njegovo se ime uoči posljednjih slovenskih parlamentarnih izbora pojavilo i u analizama regionalnih operacija političkog utjecaja
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar prošlog tjedna boravio je u Ljubljani, u prvom posjetu izraelskog šefa diplomacije Sloveniji nakon 16 godina. Dvije države potpisale su program suradnje za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a otvoreno je i izraelsko veleposlanstvo uz velike prosvjede u organizaciji lokalnih propalestinskih udruga.
Među uzvanicima na svečanosti našao se Yisrael Srulik Einhorn, nekadašnji bliski suradnik Benjamina Netanyahua i jedan od glavnih osumnjičenika u aferi Qatargate. Za njim je u Izraelu izdan nalog za uhićenje, zbog čega nije mogao sudjelovati u dijelu svečanosti koji se održavao u zgradi veleposlanstva jer se ona smatra izraelskim teritorijem.
Na pitanje Haaretza zbog čega je Einhorn pozvan na službenu ceremoniju, Sa'ar je odgovorio da je on 'pridonio i pridonosi odnosima Izraela i Slovenije'.
Ta je izjava zanimljiva ponajprije zato što Einhorn nema nikakvu službenu diplomatsku funkciju. Riječ je o političkom strategu koji je radio za Netanyahua i Likud, a posljednjih godina jedno od glavnih poslovnih i političkih uporišta ima u Beogradu.
Od Vučića preko Qatargatea do Beograda
Einhorn je u Srbiji osnovao konzultantsku tvrtku Insight Partners, a za Aleksandra Vučića radi najmanje od 2020. godine. Istraživanje BIRN-a i Haaretza pokazalo je da je sudjelovao u osmišljavanju Vučićeva političkog i međunarodnog imidža, uključujući strategiju njegova predstavljanja zapadnoj publici kao državnika koji Srbiju pozicionira između Washingtona, Bruxellesa, Pekinga, Moskve i država Zaljeva.
Njegov angažman očito nije ostao samo na političkom marketingu. BIRN i Haaretz objavili su da je Einhorn sudjelovao i u organiziranju kontakata na visokoj razini važnih za izvoz srpskog streljiva u Izrael.
U međuvremenu je postao jedna od središnjih figura Qatargatea, istrage o tajnoj kampanji popravljanja imidža Katra u Izraelu, no istražitelje zanimaju i financijski tokovi povezani s njegovom beogradskom kompanijom, a ona je tijekom 2024. godine bilježila milijunske prihode.
Zbog svega toga Einhornov dolazak u Ljubljanu nije tek kuriozitet vezan uz izraelsku unutarnju politiku, već otvara i pitanje njegove uloge na Balkanu.
Izraelsko uplitanje u izbore
Slovenski parlamentarni izbori 22. ožujka održani su u sjeni afere s tajno snimljenim razgovorima političara i optužbi za izraelsko uplitanje u kampanju. Dvanaest dana prije izbora na anonimnoj internetskoj stranici počele su se pojavljivati snimke istaknutih osoba, među njima ljudi povezanih s tadašnjom vlašću Roberta Goloba, nastale tijekom navodnih poslovnih sastanaka.
Istraga slovenskih novinara povezala je tu operaciju s izraelskom privatnom obavještajnom kompanijom Black Cube, a slučajem se bavila i slovenska obavještajna služba SOVA te je potvrdila strano uplitanje u izborni proces i utvrdila da su predstavnici Black Cubea u mjesecima prije izbora četiri puta boravili u Sloveniji.
SOVA je objavila i da raspolaže materijalnim dokazima da su trojica predstavnika Black Cubea u prosincu 2025. godine posjetila sjedište SDS-a Janeza Janše u Ljubljani, a Mladina je izvijestila da su se predstavnici kompanije sastali i sa samim Janšom. Policija je otvorila istragu koja je, među ostalim, obuhvatila sumnje na nezakonito audio i videosnimanje i podmićivanje.
Golobova vlada otvoreno je tretirala taj slučaj kao strano uplitanje u slovenske izbore i on je zbog toga nekoliko dana prije glasanja otputovao u Bruxelles te o tome obavijestio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu i europske političke partnere. U pismu Komisiji naveo je da djelovanje izraelske kompanije predstavlja 'jasnu hibridnu prijetnju' demokratskim procesima u Sloveniji i Europskoj uniji.
Sam Golob otišao je još dalje, govoreći o najvećem političkom skandalu u slovenskoj povijesti i tvrdeći da je strana privatna obavještajna struktura bila uključena u prisluškivanje s ciljem utjecaja na izbore. U izbornoj kampanji Janšu je izravno optužio za suradnju s Izraelcima u operaciji uplitanja u izbore, što on odbacuje i zbog čega je protiv Goloba poslije pokrenuo sudski postupak.
Kakve to ima veze s Einhornom?
Uoči izbora makedonska organizacija CIVIL – Centar za slobodu objavila je analizu prekograničnih informacijskih operacija usmjerenih na Sloveniju, opisujući mrežu digitalnih i medijskih struktura u Srbiji, Mađarskoj i Sjevernoj Makedoniji.
U analizi, koju potpisuje Xhabir Deralla, u tom je kontekstu spomenut i Einhorn. Prema njihovu monitoringu, nekoliko dana prije izbora zabilježena je intenzivna razmjena podataka između digitalnog studija u Beogradu, koji povezuju s Einhornom, i servera povezanih s medijskom infrastrukturom u Skoplju. Organizacija je opisala i koordinirane aktivnosti na Telegramu, X-u i TikToku kojima se politički sadržaj širio prema slovenskoj publici.
Te navode zasad nije moguće neovisno potvrditi u svim pojedinostima i nema dokaza na temelju kojih bi se moglo zaključiti da je Einhorn utjecao na ishod slovenskih izbora. Međutim njegovu prisutnost u Sloveniji nekoliko mjeseci kasnije čine relevantnijom.
Nova slovenska vlada u međuvremenu je krenula u intenziviranje odnosa s Izraelom. Sa'arov posjet bio je prvi takav u 16 godina, otvoreno je stalno veleposlanstvo, a dvije su vlade najavile snažniju političku, gospodarsku i tehnološku suradnju.
Na toj se ceremoniji pojavio Einhorn, a izraelski ministar vanjskih poslova pritom je potvrdio da je on imao određenu ulogu u odnosima dviju država.
Beograd kao baza
Einhornov slučaj pokazuje i koliko je Beograd postao važan za njegov regionalni rad jer ondje ima kompaniju i višegodišnje veze s Vučićevim političkim krugom. Insight Partners registriran je na istoj adresi kao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Europe (IPESE), na čijem je čelu Zoran Korać, nekadašnji Vučićev savjetnik s dugogodišnjim vezama u Izraelu.
Dosad je dokumentiran Einhornov rad na međunarodnom pozicioniranju Vučića, kao i njegovo sudjelovanje u kontaktima između Srbije i Izraela. Njegovo ime sada se pojavljuje i u Sloveniji, neposredno nakon izbora tijekom kojih su istraživači upozoravali na regionalne mreže političkog i informacijskog utjecaja.
To samo po sebi ne dokazuje povezanost tih događaja. Ali Sa'arova izjava otvara sasvim konkretno pitanje na koje zasad nema javnog odgovora: što je Srulik Einhorn, politički konzultant iz Beograda i osumnjičenik u jednoj od najvećih izraelskih političkih afera posljednjih godina, učinio da bi 'pridonio odnosima Izraela i Slovenije'? Odgovor bi mogao dosta toga reći i o njegovoj ulozi u regiji, a posebno o tome je li zaokret prema Ljubljani spin doktora koji dobro čita političku stvarnost neizravno priznanje da se i Vučiću bliži kraj.