Studentska lista ulazi u bitku za Srbiju: U ponedjeljak predaju listu, evo što su poručili građanima

‘Potpise ćemo nositi zajedno, jer ovo je zajednička borba, kao što će biti i pobjeda’, poručili su studenti na društvenim mrežama.

Okupljanje je najavljeno za ponedjeljak, 14. rujna, u 17 sati, nakon čega će studenti i građani u povorci krenuti prema Republičkoj izbornoj komisiji i predati dokumentaciju za kandidaturu.