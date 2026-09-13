Studentska lista ulazi u bitku za Srbiju: U ponedjeljak predaju listu, evo što su poručili građanima

Studentski pokret u Srbiji napravit će u ponedjeljak novi veliki korak prema izlasku na prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada. Studenti u blokadi pozvali su građane da im se pridruže u Beogradu prilikom predaje potpisa za listu ‘Studentska lista – Studenti pobeđuju’ Republičkoj izbornoj komisiji
‘Potpise ćemo nositi zajedno, jer ovo je zajednička borba, kao što će biti i pobjeda’, poručili su studenti na društvenim mrežama.
Okupljanje je najavljeno za ponedjeljak, 14. rujna, u 17 sati, nakon čega će studenti i građani u povorci krenuti prema Republičkoj izbornoj komisiji i predati dokumentaciju za kandidaturu.
Studentska lista ulazi u izbornu utrku
Predaja potpisa slijedi nakon što je Studentska lista službeno krenula u predizbornu kampanju pod sloganom ‘Studenti pobeđuju’.
Studenti su ranije najavili da će nakon predaje liste javnosti biti dostupna imena svih njihovih kandidata.
Do sada su potpise za sudjelovanje na prijevremenim parlamentarnim izborima predali Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije.
RIK je zasad proglasio listu ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’. Istodobno je Biro za društvena istraživanja zatražio od RIK-a da provjeri ispunjavaju li naziv Vučićeve liste, dokumentacija i način njezina predstavljanja sve zakonom propisane uvjete.
Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada.