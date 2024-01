Sporni koeficijenti: Glasnogovornik bolje plaćen od profesora na fakultetu

Vidjeli smo da se naš sustav dodatno degradira. Evo jednog primjera. Plaća glasnogovornika u državnoj službi, prema prijedlogu novog sustava koeficijenata, bila bi veća od jednog profesora u našem sustavu", rekao je Kroflin.

Kroflin ističe da to nije jedini problem.

"Primjerice, plaća jednog asistenta raste 12 i nešto posto. Međutim, ako gledate rast plaća nekih drugih radnih mjesta u državnoj službi, vidite da je to puno više. Dakle, ovim sustavom stvari su se trebale izbalansirati. Ne bih to nazvao povijesnom reformom. Da, ona uvodi brojne promjene, no ako pogledamo radna mjesta prosvjetara, učitelja, ono što mi dobivamo je praćenje kretanja plaća u privredi. Možete li to nazvati povijesnim? Ne baš", rekao je Kroflin.