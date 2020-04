Nakon što se prvi slučaj zaraze koronavirusom u domu za starije dogodio u Hrvatskoj, splitski SDP zatražio je u srijedu inspekciju u splitskom Domu za starije osobe u Vukovarskoj ulici te da se u svim domovima za starije i nemoćne u tom gradu provodi tjedno testiranje svih štićenika

U splitskom Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici jučer je utvrđeno da je deset korisnika zaraženo novim koronavirusom te je do jutros u osam sati 42 štićenika transportirano u KBC Split, još osmero tamo će ih biti prebačeno tijekom jutra.

Splitski SDP jutros je upozorio kako zabrinjavajuće zvuči izjava ravnatelja tog Doma Ivana Škaričića kako su štićenici prije desetak dana počeli imati čudne simptome što je kulminiralo povišenom temperaturom kod čak 15 štićenika.

'Nažalost rezultati testiranja su pokazali zarazu COVID-om 19 kod 10 štićenika dok se daljnji rezultati očekuju danas u toku dana. Neshvatljivo je da je prošao toliki broj dana od početnih simptoma koji bi mogli naslućivati na zarazu Covidom19 sve do samog testiranja. To je nažalost dovelo do širenja zaraze i ugroze zdravlja mnogih štićenika'.

Zbog svega navedenog, SDP traži da se provede inspekcijski nadzor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i da se analizira postupanje ravnatelja i djelatnika ustanove kako bi se nedvosmisleno utvrdilo je li riječ o propustu ustanove ili možda epidemiološke službe.

'Kako štićenici Doma spadaju u rizičnu skupinu te su izloženi velikom riziku ukoliko dođe do zaraze, predlažemo da se u svim domovima za starije i nemoćne na području Splita provode redovito testiranja na tjednoj bazi i to svih štićenika bez iznimki kako bi se smanjila opasnost od širenja ovog virusa ili se detektirala na vrijeme', priopćio je SDP uz poruku: 'Budimo odgovorni prema našim starijima i čuvajmo njihovo zdravlje'.