'Dogodio nam se proboj virusa u Dom za umirovljenike u Splitu. Već nekoliko dana bilo je febrilnih bolesti među štićenicima na jednom katu. Epidemiolozi su dali na testiranje i svih 10 briseva je pozitivno. Osim njih još nekoliko štićenika ima blage simptome', kaže Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak

Capak nije htio govoriti o mjerama popuštanja koje bi mogle uslijediti nakon otvaranja tržnica i nastavka smanjivanja broja zaraženih.

'Vidjet ćemo kako će funkcionirati mjera s tržnicama, ako ne bude, uvijek je možemo vratiti. Ne bih govorio koje bi sljedeće mjere mogle biti popuštene. Moguće oko plasiranja proizvodnje na tržište', rekao je.

Objasnio je kako su dopustili otvaranje tržnica, ali pod posebnim uvjetima te da one neće izgledati 'kao što su bile prije' jer su tražili da se striktino provode mjere socijalnog distanciranja i blokade prijenosa virusa između kupaca i prodavača te između kupaca međusobno.

'Prodavači znaju kakav im je raspored, oni će biti udaljeni na dovoljnoj udaljenosti da međusobno ne mogu prenijeti bolest. Dakle, to će biti malo drukčije tržnice nego one na koje smo naviknuli. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Bit će ograničen ulaz. Ukoliko oko toga bude problema, naravno mi uvijek možemo vratiti nazad mjeru zatvaranja tržnica, što nikako ne bismo htjeli jer mislimo da moramo pomoći našim proizvođačima, OPG-ovima, ribarima, proizvođačima mlijeka i mliječnih proizvoda da plasiraju svoje proizvode. Nikada kao u ovoj sadašnjoj krizi nismo svjesni potrebe samodostatnosti poljoprivrednih proizvoda na našem tržištu. Mislimo da je to važno i ukoliko postoji mogućnost da se propišu takve epidemološke mjere koje smanjuju rizik prijenosa bolesti na minimum, mi ćemo postepeno popuštati i druge mjere, a o tome koje su to mjere, o tome ne bih sada govorio', rekao je Capak.

Ponovio je kako je bilo kakva prognoza nezahvalna, komentiraju procjene američkog Instituta za metriku i procjene u zdravstvu koji je objavio da se vrhunac epidemije u Hrvatskoj očekuje od 18. do 25. travnja.

'Oni su na temelju nekog modela napravili projekcije, no to ne znači da će to kod nas funkcionirati tako. Sljedećih nekoliko dana i tjedana je ključno.. Trudimo se održati disciplinu da situacija ostane ovakva', kaže epidemiolog Krunoslav Capak.

Gledatelje je zanimalo i je li konačno rješenje kolektivni imunitet i može li nas on 'spasiti novih mjera krajem jeseni, ako se virus vrati'?

'Svi koji su govorili da je to rješenje, da 75 posto preboli bolest i stekne imunitet i da će manji dio biti zaštićen su tu teoriju napustili. Bolest je nepredvidiva i smrtonosna. Smrtnost koju smo imali u Kini je dvostruka u Italiji i brojnim drugim zemljama u EU koje imaju bolje zdravstvene sustave od Kine. Znate da je Trump imao neoliberalni stav da se ništa ne može dogoditi, a vidite kakvu sada ima situaciju. Drastično je promijenio retoriku i mjere. Ta neoliberalna teorija o kolektivnom imunitetu je napuštena. Moramo prilagoditi mjere da smanjimo broj oboljelih i prilagodimo sustav liječenju najtežih slučajeva. Mi smo se dobro pripremili', kaže Capak.

Rekao je da je smrtnost od koronavirusa u Hrvatskoj 'nešto malo iznad 1 posto' i da je to izuzetno nisko. Od nas u susjedstvu, dodao je, bolja je samo Mađarska.

Za situaciju u Srbiji Capak je rekao kako ju dobro ne poznaje, samo iz medija. Dodao je kako su uveli strože mjere, ali su krenuli 'oštro vojnim mjerama' koje kod građana mogu izazvati revolt.

'Kod nas ja to ne bih nikada preporučio', rekao je.

Ako pandemija potraje još nekoliko mjeseci, dođe do naglog zatopljenja, aktivirat će se i komarci. Gledatelje je zanimalo postoji li mogućnost da oni budu prenositelji zaraze.

'Zaključak WHO je da se COVID ne širi komarcima', odgovorio je Capak.

Dodao je kako na respiratorima nema zdravstvenih djelatnika, ali i da je nekoliko pacijenata skinuto s respiratora.

Na pitanje jesu li pozitivni i dalje samo kontakti kontakata, Capak je odgovorio kako u nekim slučajevima ne znaju kako je došlo do zaražavanja, ali da treba pričekati nekoliko dana da se mreže može zatvarati.

'Puno ljudi se sjeti nakon nekoliko dana da su bili u pošti ili banci i da su sreli toga i toga. Ima nekoliko slučajeva gdje ne znamo na koji način se čovjek zarazio, no rekao bih da je to rijetko', rekao je ravnatelj HZJZ.