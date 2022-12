Split dijeli božićnice umirovljenicima i najpotrebitijim građanima

Oko 5500 umirovljenika i najpotrebitijih građana Splita ove će godine dobiti od 300 do tisuću kuna božićnice, potvrđeno je iz Grada Splita

Umirovljenici s prihodima do 2000 kuna koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta "Moj zlatni Split", s prebivalištem na području grada najmanje tri godine, ostvaruju pravo na božićnicu, koja će im biti isplaćena na njihovu karticu "Moj zlatni Split".

Ovisno o kategoriji, božićnica iznosi od 300 do 1000 kuna.

Umirovljenicima s ukupnim prihodima do 900 kuna isplati će se božićnica od 500 kuna, umirovljenicima s ukupnim prihodima od 900,01 kunu do 1.500,00 kuna 400 kuna, a onima s ukupnim prihodima od 1.500,01 kunu do 2.000,00 kuna isplatit će se 300 kuna.

Njegovatelji koji od Grada primaju potporu njegovateljima na račun će dobiti božićnicu od 1000 kuna.

Korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb koji od Grada Splita primaju naknadu ostvaruju pravo na božićnicu od 300 kuna.