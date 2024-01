Spisateljica Jean Carroll svjedoči u tužbi protiv Trumpa. Traži 10 milijuna dolara

Bivši 77-godišnji predsjednik došao je na sud u slučaju klevete za što ga optužuje 80-godišnja Carroll koja je 2023. uspjela izboriti da ga se proglasi krivim za seksualni napad 1990-ih.

Carroll svjedoči na saveznom sudu na Manhattanu i ovo je njezina druga građanska tužba protiv Trumpa.

Spisateljica je porotnicima u srijedu rekla: "Ovdje sam jer me Donald Trump napao, a kada sam pisala o tome, rekao je da se to nikada nije dogodilo... Lagao je i to je uništilo moju reputaciju."