U Španjolskoj je u subotu umrlo 378 osoba od koronavirusa, jedanest više nego dan ranije, no dnevni broj žrtava je već tjedan dana ispod 500, izvijestilo je ministarstvo zdravstva.

Oko 47 milijuna stanovnika se od 14. ožujka nalazi zatvoreno u stanovima a dopušten im je izlazak samo u trgovine s hranom, ljekarne, kioske, bolnice, banke, benzinske crpke te kako bi kratko prošetali psa. Na posao odlaze samo oni u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina te radnici u građevini i industriji jer ne mogu raditi od doma.

Djeci je više od 40 dana zabranjen izlazak van, no u nedjelju će ona do 14 godina starorosti prvi put moći izaći na sat vremena u pratnji roditelja. To je zasad jedina nova mjera od kada je proglašeno izvanredno stanje koje će trajati do 10. svibnja.