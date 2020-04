Španjolska bilježi u petak dobre vijesti, ističu zdravstveni dužnosnici, jer zemlja ima najmanji dnevni broj umrlih u posljednjih mjesec dana, stopa novozaraženih koronavirusom pala je na rekordno niskih 1,4 posto, a prvi put je više oporavljenih od novozaraženi

U petak je bilo 213.000 inficiranih stanovnika, od čega ih se oporavilo 89.250. Nakon što je posljednjih tjedan dana broj novooboljelih rastao 2 posto, u petak je oboljelo 1,4 posto više ljudi nego dan ranije.

'Ovo je najbolja brojka nakon puno tjedana', istaknuo je Simón. 'Također ovo je prvi dan da imamo više oporavljenih od novozaraženih, čime smo ostvarili cilj', dodao je.

U petak se zarazilo 2.796 osoba, a ozdravilo njih 3.105. Ovi podaci unijeli su optimizam u zemlju s najviše zaraženih u Europi. Predsjednik sjeverne pokrajine Baskije pozvao je na organiziranje tamošnjih regionalnih izbora u srpnju, nakon što su u travnju bili otkazani zbog koronavirusa.

Popuštanje mjera moguće tek u drugoj polovici svibnja

Parlament je ovog tjedna na vladin prijedlog produljio izvanredno stanje do 10. svibnja. Premijer Pedro Sánchez sastao se u petak sa svojim ministrima kako bi razmotrili aktualne mjere, no zasad ih ne namjeravaju olabaviti. Popuštanje bi moglo uslijediti tek u drugoj polovici svibnja ako ne dođe do pogoršanja situacije.

Jedina novost oko ublažavanja mjera potvrđena je u četvrtak - od nedjelje se daje mogućnost kratkog izlaska djece u pratnji roditelja, nakon što se već 40 dana nalaze zatvorena u svojim domovima.

Španjolska je 14. ožujka uvela jedne od najčvršćih mjera u Europi kako bi izolirala 47 milijuna stanovnika pa je djeci zabranjen izlazak, dok odrasli smiju samo u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske crpke te kako bi kratko prošetali psa. Na posao odlaze samo oni u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina, te radnici u građevinarstvu i industriji, jer ne mogu raditi od kuće.

'Promet se i dalje odvija na minimumu, nema ničeg novog', rekla je državna tajnica za promet María José Rallo na konferenciji za medije.

Nebo iznad gradova poput Madrida i Barcelone je prazno, a avioni su već tjednima prizemljeni. Širokim avenijama uglavnom voze samo gradski autobusi i taksiji.

Šef policije José Ángel González zahvalio je stanovnicima što poštuju odredbu o ostanku doma te dodao da je od proglašenja izvanrednog stanja bilo privedeno gotovo 2.900 osoba zbog nepoštivanja i opiranja policiji.