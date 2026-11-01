Nakon nereda i pljački u Frankfurtu stižu drakonske kazne

Njemački ministri zaprijetili su strogim kaznama pljačkašima i izgrednicima koji su tijekom noći u Frankfurtu oštetili trgovine i ozlijedili više od 100 policajaca, a istodobno su pohvalili pripadnike policijskih snaga jer su uspjeli spriječiti nasilje većih razmjera

Frankfurt je kasno u subotu postao žarište nasilnih prosvjeda nakon što su deseci tisuća demonstranata tijekom dana izašli na ulice u brojnim njemačkim gradovima, tražeći bolje uvjete obrazovanja i niže troškove života. Prosvjede je predvodila skupina pod nazivom "Gen Z regelt". Oštećeno 17 trgovina U financijskom središtu Frankfurtu izgrednici s kapuljačama oštetili su 17 trgovina, od kojih su pet opljačkali, rekao je u nedjelju na konferenciji za novinare Roman Poseck, ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Hessen. Kazao je da je policija angažirala 1300 svojih službenika. U sukobima ih je ozlijeđeno više od stotinu. Pripadnici snaga reda priveli su 54 demonstranta u dobi od 13 do 29 godina.

"Šokiran sam onim što sam vidio i nema smisla uljepšavati situaciju. Da budem sasvim jasan: ovako više ne može", rekao je Poseck, dodavši da su uhićeni većinom njemački državljani. Pozvao se na policijske informacije i kazao kako su mnogi koji su sudjelovali u neredima migrantskog porijekla. "Izgrednici i pljačkaši bit će identificirani i pozvani na odgovornost", rekao je u nedjelju za Bild njemački ministar Alexander Dobrindt. "Ovo narušavanje javnog reda i mira mora rezultirati strogim kaznama", dodao je, optuživši nasilne ljevičarske grupe i izgrednike iz migrantskih zajednica da su preuzeli kontrolu nad inače mirnim prosvjedima, no nije iznosio pojedinosti.

Hooded rioters looted stores in Frankfurt after tens of thousands of demonstrators took to the streets across Germany's biggest cities to demand better education and lower living costs https://t.co/GiypHDfjGZ https://t.co/aBFDVG63Oi — Reuters (@Reuters) November 1, 2026