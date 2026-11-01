Nakon nereda i pljački u Frankfurtu stižu drakonske kazne

Njemački ministri zaprijetili su strogim kaznama pljačkašima i izgrednicima koji su tijekom noći u Frankfurtu oštetili trgovine i ozlijedili više od 100 policajaca, a istodobno su pohvalili pripadnike policijskih snaga jer su uspjeli spriječiti nasilje većih razmjera
Frankfurt je kasno u subotu postao žarište nasilnih prosvjeda nakon što su deseci tisuća demonstranata tijekom dana izašli na ulice u brojnim njemačkim gradovima, tražeći bolje uvjete obrazovanja i niže troškove života. Prosvjede je predvodila skupina pod nazivom "Gen Z regelt".
Oštećeno 17 trgovina
U financijskom središtu Frankfurtu izgrednici s kapuljačama oštetili su 17 trgovina, od kojih su pet opljačkali, rekao je u nedjelju na konferenciji za novinare Roman Poseck, ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Hessen. Kazao je da je policija angažirala 1300 svojih službenika. U sukobima ih je ozlijeđeno više od stotinu. Pripadnici snaga reda priveli su 54 demonstranta u dobi od 13 do 29 godina.
"Šokiran sam onim što sam vidio i nema smisla uljepšavati situaciju. Da budem sasvim jasan: ovako više ne može", rekao je Poseck, dodavši da su uhićeni većinom njemački državljani. Pozvao se na policijske informacije i kazao kako su mnogi koji su sudjelovali u neredima migrantskog porijekla.
"Izgrednici i pljačkaši bit će identificirani i pozvani na odgovornost", rekao je u nedjelju za Bild njemački ministar Alexander Dobrindt. "Ovo narušavanje javnog reda i mira mora rezultirati strogim kaznama", dodao je, optuživši nasilne ljevičarske grupe i izgrednike iz migrantskih zajednica da su preuzeli kontrolu nad inače mirnim prosvjedima, no nije iznosio pojedinosti.
Dobrindt je rekao i da se policijska strategija održavanja pojačane prisutnosti na terenu uz veći broj službenika na više lokacija pokazala učinkovitom.
"Nasilni ispadi, poput onih u Parizu, spriječeni su zahvaljujući našim iznimno predanim policijskim snagama", rekao je Dobrindt, član konzervativne Kršćansko-socijalne unije.
U Francuskoj su se prosvjedi treći vikend zaredom odvijali uglavnom mirno, nakon što su u velikim neredima i pljačkama 17. listopada oštećene trgovine, javne zgrade i poslovni objekti.