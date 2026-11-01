NA JUGU BRITANIJE

Misteriozni dronovi izazvali kaos u zračnoj luci: Otkazani letovi, policija traga za odgovornima

M.Či.

01.11.2026 u 16:20

Zračna luka, ilustracija
Zračna luka, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Zračna luka na najvećem i najjužnijem britanskom otoku Jerseyju suočila se s ozbiljnim poremećajima u zračnom prometu zbog neovlaštenog upravljanja dronovima u njezinoj blizini. I to dva dana za redom

Naime, zbog prijavljenog viđenja dronova u blizini zračne luke, u petak uvečer su preusmjerena tri zrakoplova, a isti se incident dogodio i u subotu zbog čega četiri zrakoplova nisu mogla sletjeti prema planiranom rasporedu, objavila je uprava zračne luke.

Sky News piše kako je policija prvu dojavu o dronovima u petak zaprimila oko 20.20 sati, a prijave o njihovoj aktivnosti stizale su do približno 22.30. Pretraženo je nekoliko područja na zapadu otoka, no operateri dronova zasad nisu identificirani.

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Zbog novih poremećaja u subotu navečer otkazani su i letovi iz Heathrowa i Southamptona. Zračna luka pozvala je putnike koji su planirali putovati u nedjelju ujutro da prije polaska provjere informacije kod svojih zrakoplovnih kompanija. Prijevoznici s putnicima dogovaraju alternativne načine dolaska na otok.

Policija traga za odgovornima

Glavni ministar Jerseyja Lyndon Farnham izjavio je da vlasti incidente shvaćaju vrlo ozbiljno te da policijska istraga traje. U potragu za odgovornima uključene su i druge službe, a vlasti surađuju s britanskim institucijama kako bi razmotrile dodatnu tehničku potporu, bolje mogućnosti otkrivanja dronova i tehnologiju za njihovo suzbijanje.

Farnham je upozorio da upravljanje dronom u blizini zračne luke nije bezazlena aktivnost jer može ugroziti sigurnost putnika i posade te poremetiti važnu prometnu infrastrukturu. Poručio je da će odgovorni, ako budu identificirani, snositi zakonske posljedice.

Uprava zračne luke istaknula je da sigurnost putnika, posada i javnosti ostaje njezin glavni prioritet. Građane koji imaju informacije o osobama koje su upravljale dronovima ili su vidjeli njihovo polijetanje ili slijetanje pozvala je da se jave policiji, prenosi Sky News.

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