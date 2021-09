Spahn: Tko se odbija cijepiti protiv covida, ako završi u karanteni, prijeti mu neisplata naknade za bolovanje

Ministar zdravstva Njemačke Jens Spahn za Bild je objasnio zašto smatra da bi necijepljeni zaposleni trebali ostati bez plaće na ime bolovanja ako zbog covida završe u karanteni

'Ne vidim zašto bi ostali i dalje trebali plaćati to što se netko nije odlučio za besplatno cjepivo, iako je to mogao. Na kraju su porezni obveznici ti koji financiraju naknadu plaće nekome tko se odbija cijepiti', kazao je i to i pritom povukao paralelu s ukidanjem državnog plaćanja testiranja na koronavirus, za takve slučajeve, od 11. listopada.

Njemačka je od pojave covida na svom teritoriju do danas isplatila 458 milijuna eura naknada za bolovanja. Ministar je naveo da će o takvoj mjeri, koju on izričito zagovara, odlučivati vlade svake pojedine regije Njemačke za sebe.