Osječki psihijatar priveden na sud, Komora pokreće postupak

Takvo ponašanje predstavlja teško kršenje zakona i temeljnih etičkih načela liječničke profesije ", priopćili su u utorak iz HLK-a. Povjerenstvo HLK-a za medicinsku etiku i deontologiju stoga pokreće postupak protiv navedenog liječnika . "HLK očekuje da nadležna tijela provedu žurnu i temeljitu istragu o ovom slučaju", poručuju.

Zbog sumnje da je neprimjereno dirao maloljetnike te im davao drogu na konzumaciju osječko-baranjska policija uhitila je 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka, izvijestila je policija u utorak. Osnovano sumnjaju da se u razdoblju od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju. Utvrđeno je i da je od 2018. do 2023. davao na konzumaciju drogu svojim punoljetnim poznanicima.

Iz Ravnateljstva su ranije danas priopćili da KBC-a Osijek surađuje sa svim nadležnim institucijama te da su, odmah po službenom saznanju, postupili sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i donijeli odluku o udaljenju uhićenog radnika od obavljanja poslova.