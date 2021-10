Šok na suđenju za ratni zločin u Glini, svjedok teško optužio Aleksandara Vučića: Došao kod nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati

U nastavku sudskog procesa protiv Dušana Jovića, predsjednika ratnog predsjedništva Gline, za ratni zločin jedan je svjedok optužio je aktualnog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za ratni zločin. 'Sjećam se kada je sadašnji predsjednik Srbije Vučić, kao da ga sada gledam, došao kod nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati', kazao je svjedok Kosta D.

Posvjedočio je to na Županijskom sudu u Zagrebu Kosta D. (68) u sudskom postupku koji se vodi u odsutnosti protiv Dušana Jovića, Mile Paspalja, Vlade Ćupovića i Marka Vrcelja za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i civila. Odgovarajući na pitanja obrane i predsjednika sudskog vijeća, svjedok je još otkrio i da Paspalj prilikom mlaćenja nije bio sam, javlja Jutarnji list.

'Sjećam se kada je sadašnji predsjednik Srbije Vučić, kao da ga sada gledam, došao kod nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati. Meni je Vučić rekao da sam ja kao Srbin izdao srpski narod i da će me zadnjeg zaklati, tako je rekao. Mi logoraši i zarobljenici smo htjeli, kad je Vučić dolazio u Hrvatsku, dočekati ga u Glini te mu objasniti što je radio te da smo mi ljudi a on životinja. No policija nam nije dozvolila', zaključio je svjedok Kosta D.