Socijalistički premijer Costa uvjerljivi izborni pobjednik, ankete pokazuju da je blizu osvajanja većine u parlamentu

Portugalski socijalistički premijer Antonio Costa uvjerljivo vodi na parlamentarnim izborima u nedjelju, prema izlaznim anketama, prenose lokalne televizije

Socijaldemokratska stranka (PSD) desnog centra je druga s između 68 i 82 mjesta (od 24 do 31 posto glasova), prema tim izlaznim anketama.

Istančani taktičar, taj socijalist je nakon što ga je desnica porazila 2015. godine, uspio formirati manjinsku vladu, zahvaljujući podršci Bloka ljevice (radikalna ljevica) i komunista. Taj mu je pakt omogućio četiri godine na vlasti.

Blok ljevice bi dobio od 17 do 26 mjesta i komunisti od sedam do 14. Iznenađenje izbora je stranka za zaštitu okoliša i prava životinja PAN koja je dobila od dva do šest mjesta.

Od kada je Costa na vlasti portugalsko gospodarstvo je konsolidiralo oporavak započet nakon mjera štednje koje je pokrenula prethodna vlada desnog centra nakon financijskog spašavanja zemlje 2011.

Rast (3,5 posto u 2017. i 2,4 posto 2018.) je trenutačno najviši od početka 2000. godina, a nezaposlenost se vratila na razinu od prije krize (6,4 posto).