Socijaldemokrati: Samo 30 posto škola radi u jednoj smjeni što je nedopustivo

Iz saborskog kluba Socijaldemokrata upozorili su u ponedjeljak, povodom početka nove školske godine, kako je nedopustivo da u Hrvatskoj nemaju svi iste mogućnosti niti ista prava, s obzirom na to da tek 30 posto osnovnih i srednjih škola provodi jednosmjensku nastavu

Škole bi trebale biti otvorene svima, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, naglasila je na konferenciji za novinare Katica Glamuzina. Tvrdi, međutim, da vrtići i škole ne provode smjernice o upisu djece s poteškoćama u razvoju u sustav predškolskog i školskog obrazovanja koje su usvojene prošle godine, zbog čega, kaže, svjedočimo slučajevima odbijanja upisa spomenute djece u obrazovne ustanove.

''Zabilježen je porast broja djece s poteškoćama u razvoju, a problemi koji su postojali prije, postoje i danas – osobito osiguravanje dovoljnog broja asistenata u nastavi. Nedopustivo je da je to zanimanje zapravo prekaran rad u Hrvatskoj, a djeca koja trebaju asistenta u nastavi ne znaju hoće li ga i dobiti'', naglasila je.

Socijaldemokrati smatraju i kako je potrebno značajno promijeniti sadržaj i nastavne metode pomoću kojih će djeca usvajati nova znanja.

''Učenik u jednom tjednu mora naučiti stotine pojmova, a istovremeno često ne zna razlog zbog kojeg to uči niti gdje to može primijeniti. Svaki pojedinac nadaren je za nešto, dok mu nešto drugo ide slabije, no sustav obrazovanja nije koncipiran tako da prepozna nečiji potencijal te da mu pomogne u njegovu napretku'', ustvrdila je Irena Šimunić. Drži i kako su hrvatske škole i dalje usmjerene na usvajanje činjenica i njihovu reprodukciju, umjesto na primjenu znanja u praksi.