Snijeg zabijelio Hrvatsku, sutra se spremaju još jače padaline

Prava snježna mećava zabijelila je Zagreb nakon 11 sati. Još jače padaline meterolozi najavljuju za večer i preko noći

Snijeg bi se, prema najavama DHMZ-a, trebao nastaviti i u utorak. Očekuje se stvaranje snježnog pokrivača do 5, u okolici i do 10, a u gorju moguće do 20 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka uglavnom od -1 do 2 °C.

No, snijeg će zabijeliti i ostatak Hrvatske. U unutrašnjosti Hrvatske u utorak se očekuje oblačno s povremenim snijegom i susnježicom, obilnijim u gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Na Jadranu promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu, u Dalmaciji su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a duž obale sjevernog Jadrana lokalno i susnježica te snijeg. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana poslijepodne postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, još prijepodne u južnoj Dalmaciji jugo. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu između 2 i 7, a najviša dnevna na kopnu uglavnom od 0 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.