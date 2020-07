Snažna oluja brzo se približava Hrvatskoj, sutra osjetno svježije

Hladna fronta brzo se približava sjeveru Hrvatske. Najizraženija će biti uz granicu sa Slovenijom, javlja nevernin.hr. Očekuju se orkanski udari bure na moru u Istri, Kvarneru i podno Velebita. Jak vjetar puhat će i na zagrebačkom području. U utorak će u većini krajeva biti svježije, osobito u unutrašnjosti, jer će se tijekom noći i jutra preko nas premjestiti dosta vlažnog i nestabilnog zraka s kišom i pljuskovima te jakim i olujnim vjetrom, prognoza je DHMZ-a

U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će jak, na udare i olujan sjeverni vjetar. Već prijepodne postupno razvedravanje sa zapada i slabljenje vjetra.

Dnevna temperatura osjetno niža od današnje. U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu u noći i ujutro prolazno naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Prijepodne prestanak kiše, a zatim i djelomično razvedravanje. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, uz obalu jaka i olujna, podno Velebita u noći i ujutro na udare i orkanska bura, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito.

Jutarnja temperatura od 10 do 12, uz obalu između 17 i 19. Najviša dnevna od 18 do 21, na moru između 25 i 27. U Dalmaciji pretežno sunčano, prijepodne uz prolazno umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena i jaka, prijepodne na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura od 16 do 18, uz obalu između 21 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.