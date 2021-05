Snage odmjerilo šestero kandidata za gradonačelnika Splita: Ukazao se Vice Mihanović, SDP-ovac prozvao Puljka zbog crkve

Šestero kandidata za čelno mjesto drugoga najvećeg hrvatskog grada sučelili su se u emisiji Otvoreno HTV-a. Tko ima bolji program? Tko će ući u drugi krug lokalnih izbora? Tko će postati gradonačelnik ili gradonačelnica Splita?

Ante Franić kaže da on kao budući gradonačelnik donosi iskustvo, obrazovanje, iskustvo u privatnom sektoru. 'Želim napraviti prvi razvojni iskorak našeg grada, idem u projekte POS-ovih stanova u Hercegovačkoj i na Sirobuji, tu je izlaz u ulaz u luku, treba pomoći umirovljenicima, izgradnja škola, tu su i komunalni projekti. Treba pomoći i turističkim djelatnicima', nabrojio je Franić.

U emisiji Otvoreno pod uredničkom i voditeljskom palicom Mislava Togonala gostovali su kandidati koji prema HRejtingu osvajaju više od pet posto podrške građana. Po abecednom redu, to su Ante Franić - SDP, Željko Kerum - HGS, Vice Mihanović - HDZ, Jakov Prkić - Pametno za Split i Dalmaciju, Možemo, Nova ljevica, Ivica Puljak - Centar, Branka Ramljak - kandidatkinja grupe birača. U odnosu na druge kandidate, Mihanović je u kampanji izbjegavao novinare, nije se pojavio ni na današnjem sučeljavanju kandidata u organizaciji televizije N1, no stigao je u Otvoreno.

Željko Kerum napominje da za velike projekte treba imati većinu u Gradskom vijeću. 'Ako me građani izaberu, prvo ću riješiti Sajam nautike početkom šestog mjeseca te Sajam developera, a potom dolazi Ultra. To je šušur koji nam je potreban. Iza toga idu vrtići, škole i sve ostalo. Sve se to tiče većine u Gradskom vijeću'.

Vice Mihanović kaže da projekata ima puno, s tim da on izdvaja promet i rješavanje pitanja gužvi, a tu je i problem parkinga. 'Povećat ćemo naknadu za prvorođeno dijete na 4 tisuće kuna i uvesti status roditelj-odgajatelj za četvero i više djece', kazao je.

Jakov Prkić najavljuje širenje pješačkih zona, guranje prometa van centra, snižavanje cijene javnog gradskog prijevoza koji u konačnici treba biti besplatan. 'Sadnja 25 tisuća stabala, uređene zelene površine u svakom kvartu te početak gradnje stanova za najam za mlade obitelji da ne sele van grada. Osim Marjana nemamo zelenih zona', rekao je.

Ivica Puljak ističe da će uvest komunalni red i temeljito očistiti grad. 'Treba građanima pomoći da prebrode ovu krizu. Potom ćemo pokrenuti gradnju garaža', najavio je.

Branka Ramljak kaže da je pitanje o garažama bilo je i u prethodnom sazivu, vijećnici su to mogli staviti na dnevni red, a nisu. Tko god dođe na čelo Grada, mora tu strategiju donijeti ove godine. Najavila je novu organizaciju, način i stil rada administracije i gradskih poduzeća. 'To je preduvjet za sve ostale poslove koji se mogu raditi u Gradu. Ti ljudi uz kvalitetnije upravljanje mogu dati bolje rezultate. Tu je i završetak ključnih ulica, što čekamo 20 godina'.

Problem prometa u gradu Splitu

Za Keruma, promet u Split je velika priča. 'Nije samo tema lokalne ceste gdje Grad treba rješavati, županija treba riješiti županijske, a država državne. Trebamo riješiti pitanje ulaza i izlaza iz grada, od Kaštela, preko Solina do Žrnovnice i Omiša. Treba napraviti silazak s autoceste u grad'.

Mihanović napominje da su u Splitu samo dvije ulice završene u punom profilu, a to su Poljička i Ulica Domovinskog rata. Jednako je važan i izlazak iz gradske luke.

Puljak upozorava da se svake godine ponavljaju iste ulice. 'HDZ je to imao šanse riješiti u zadnje četiri godine, zašto se to nije riješilo?' Mihanović odgovara da su se stvari mogle riješiti, ali da su Puljakovi, kada je trebalo izglasati, napustili sjednicu.

Franić kaže da je HDZ-u bitno imati projekte, dokumentaciju, a nikada to završiti. 'Nemaju poslovnu logiku da to završe, ovo su liste želja. Te ceste oni ne mogu završiti. Ja sam u privatnom sektoru, radio sam autocestu prema Pločama, ja to znam riješiti'.